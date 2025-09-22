VIDEO. Joaquín V. González: intentó robar una moto y fue reducido a latigazos

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Un joven fue castigado a latigazos y luego detenido en las primeras horas de este lunes, tras intentar robar una motocicleta en el barrio Loteo Mario Gerez, en la localidad de Joaquín V. González.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada, cuando el propietario sorprendió al acusado, lo redujo y lo azotó con un látigo haciendo justicia por mano propia.

Atado de pies y manos, el acusado pedía a los gritos que lo liberaran y prometía que no iba a volver hacerlo.

La secuencia de las violentas imágenes quedaron registradas en un video (no apto para personas sensibles), que recorrió las redes sociales.

El castigo habría durado varios minutos, incluso hasta la llegada del personal policial.

Los efectivos se presentaron en el lugar y trasladaron al joven al hospital local para un control médico. Posteriormente, quedó alojado en la Comisaría, donde tomó intervención la Fiscalía correspondiente.