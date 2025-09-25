Triple crimen de Florencio Varela: se negaron a declarar los cuatro detenidos

Los cuatro detenidos por los crímenes de Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en el partido bonaerense de Florencio Varela se negaron a declarar ante el fiscal Gastón Duplaá.

De acuerdo al comunicado que accedió la agencia Noticias Argentinas, Miguel Ángel Villanueva Silva (25), María Celeste González Guerrero (28), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18) “hicieron uso del derecho constitucional” de no responder preguntas.

El funcionario judicial dispuso que los dos hombres y las dos mujeres permanezcan arrestados por el delito de “Homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o mas personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.

Sin embargo, Duplaá abandonó la investigación y el caso será asumido este viernes por el fiscal Adrián Arribas, que le confirmó a NA: “La pedí para mañana a las 8:00 de la mañana