Alerta por fuertes vientos en Salta: a qué hora comenzará el fenómeno en la ciudad

El fin de semana comenzará con un descenso de temperatura y ráfagas intensas que podrían superar los 60 km/h, según el pronóstico y el alerta amarillo que emitió el Servicio Meteorológico Nacional, cuya última actualización fue este viernes a las 18.20 .

Este sábado la capital salteña y localidades vecinas estarán bajo la presencia de vientos intensos, que alcanzarán entre 42 y 69 km/h, principalmente durante la mañana, a partir de las 6. La presencia del viento acarrea varios inconvenientes en los barrios y favorece los incendios de pastizales.

"El alerta es solo por la mañana hasta el mediodía, por vientos del sector sur", confirmó por su parte el meteorólogo Edgardo Escobar.

La jornada se presentará parcialmente nublada, con una temperatura mínima de 10°C y máxima cercana a los 24°C.

¿Por qué se producirá el viento en Salta?

El fenómeno se debe al ingreso de un pulso de aire frío desde el sur, que desplaza la masa de aire cálido instalada en la región. Este contraste genera un fuerte gradiente de presión atmosférica, responsable de los vientos intensos que afectarán gran parte del Valle de Lerma y alrededores.

El domingo las condiciones mejorarán, con un cielo despejado y temperaturas más estables (mínima de 8°C y máxima de 25°C). Sin embargo, el inicio de la semana traerá un repunte térmico: el lunes 29 será la jornada más calurosa, con máximas que rondarán los 30°C.

A partir del martes 30 y miércoles 1 se espera un descenso abrupto, con el regreso de la inestabilidad y probables lluvias aisladas, además de máximas más bajas que no superarán los 20°C.

Recomendaciones ante los vientos fuertes

Asegurar objetos sueltos en balcones, terrazas o patios.

Evitar transitar por debajo de árboles o carteles que puedan caer.

Circular con precaución en rutas y avenidas, especialmente en moto o vehículos de gran porte.

No realizar quemas, ya que el viento favorece la propagación del fuego.

Mantenerse informado a través de los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y Defensa Civil.

Resumen del pronóstico