¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
16°
27 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Cristina Kirchner
Expropiación a YPF
Quita de retenciones
Javier Milei
General Mosconi
San Lorenzo
Ciclo lectivo 2026
Incendio de pastizales
Día del Empleado de Comercio
Cristina Kirchner
Expropiación a YPF
Quita de retenciones
Javier Milei
General Mosconi
San Lorenzo
Ciclo lectivo 2026
Incendio de pastizales
Día del Empleado de Comercio

DÓLAR OFICIAL

$1350.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Empiezan a preinscribir en la UNSa para estudiar en 2026

El trámite es online a partir de la próxima semana.
Sabado, 27 de septiembre de 2025 01:18
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

A partir del 1 de octubre abrirán las preinscripciones 2026 para las carreras de pregrado y grado de la Universidad Nacional de Salta (UNSa). El trámite deberá realizarse de manera virtual a través del sitio unsa.edu.ar/ingreso, donde los aspirantes encontrarán un instructivo detallado con los pasos a seguir.

La oferta académica incluye más de 50 opciones de estudio en las facultades de Humanidades, Ingeniería, Ciencias Exactas, Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas y Ciencias Naturales.

El secretario académico de la UNSa, Néstor Hugo Romero, detalló que la preinscripción es el proceso por el cual el estudiante declara su interés por una carrera e inicia formalmente su ingreso. El plazo se extenderá hasta el 31 de enero de 2026 para todas las carreras, salvo Medicina, que cuenta con un calendario especial: las preinscripciones cierran el 23 de diciembre y el curso de ingreso comenzará el 3 de noviembre de este año, adelantándose al resto de las carreras que inician en febrero-marzo.

"Es importante tener en cuenta estas fechas, sobre todo quienes aspiran a Medicina, ya que el cierre no coincide con el de las demás carreras", aclaró Romero. El procedimiento será completamente virtual. A partir del 1 de octubre, en la página de la UNSa se habilitará el ícono Ingreso 2026, con acceso diferenciado para Medicina y para las demás carreras. Este año, la UNSa pondrá en marcha el Programa de Articulación, Ingreso y Permanencia 2025-2028.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD