Sáenz en San Carlos: visitó obras y recorrió la feria de emprendedores

El gobernador Gustavo Sáenz visitó este sábado la localidad vallista de San Carlos para supervisar la reactivación de dos obras esenciales para la comunidad: el Centro de Primera Infancia (CPI) “Los Tekis” y el Centro Integrador Comunitario (CIC). Ambos proyectos habían quedado paralizados por falta de financiamiento nacional y fueron retomados con recursos provinciales.

Acompañado por la intendenta María del Carmen Vargas, Sáenz destacó que “estas obras son un compromiso con la primera infancia y con el tejido social de San Carlos”.

Un edificio propio para el CPI “Los Tekis”

Actualmente, el CPI funciona en una vivienda alquilada desde 2019. El nuevo edificio, ubicado sobre la Ruta 40, tendrá 250 m² y capacidad para 45 niños de 6 meses a 4 años. Contará con salas equipadas y baños exclusivos para cada edad, sectores de lactario, áreas para personal administrativo y baños adaptados para personas con discapacidad.

La obra fue iniciada a través del Fondo de Infraestructura de Cuidado del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, pero quedó paralizada. El Gobierno de Salta asumió su continuidad en coordinación con el municipio.

Sáenz recordó que la Provincia absorbió 16 Centros de Desarrollo Infantil en distintos municipios (Capital, Chicoana, El Tala, Aguaray, Rosario de Lerma, entre otros) para garantizar su finalización.

Avances del Centro Integrador Comunitario

Posteriormente, el mandatario recorrió el CIC, que registra un 80% de avance. Este espacio será clave para actividades sociales, educativas, culturales y recreativas. Tras el retiro del financiamiento nacional, en julio el Gobierno provincial firmó un convenio con el Municipio para su reactivación.

El proyecto se ejecuta en dos etapas: la primera ya fue concluida y la segunda está en marcha con fondos provinciales y supervisión municipal.

Contacto con emprendedores

La agenda de Sáenz en San Carlos incluyó también una visita a la feria de emprendedores en la plaza principal, donde dialogó con vecinos y artesanos de San Carlos, El Barrial y Animaná que exponen y venden sus productos.

“Hoy visité la feria de emprendedores de San Carlos y me llenó de orgullo ver el talento, el esfuerzo y la creatividad de nuestra gente. Cada emprendimiento es una historia de trabajo y de sueños que se hacen realidad con dedicación. Gracias a todos los que, con su compromiso, hacen crecer a Salta desde cada rincón”, expresó el mandatario en su cuenta de X.