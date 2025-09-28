¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
13°
28 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

música
Obras Públicas
Selección Argentina Sub 20
Gustavo Cuchi Leguizamon
Primera Nacional
Triple crimen en Florenco Varela
Santa Victoria Este
Mundial Sub 20
Mundial Sub 20
Antisemitismo
música
Obras Públicas
Selección Argentina Sub 20
Gustavo Cuchi Leguizamon
Primera Nacional
Triple crimen en Florenco Varela
Santa Victoria Este
Mundial Sub 20
Mundial Sub 20
Antisemitismo

DÓLAR OFICIAL

$1350.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

La reacción de Javier Milei al video de los egresados que cantaron consignas antisemitas

Etiquetando a dos funcionarios, el mandatario hizo un breve pero contundente posteo tras la viralización del video de los estudiantes de Canning.
Domingo, 28 de septiembre de 2025 22:46
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El video que muestra a un grupo de alumnos de la Escuela Humano de Canning cantando cánticos antisemitas en un micro durante su viaje de egresados en Bariloche se viralizó y generó una ola de rechazo al punto tal que hasta el propio presidente Javier Milei y su Gabinete salieron a repudiarlo.

En las imágenes, se escucha claramente a los adolescentes de quinto año corear la frase: “Hoy quemamos judíos”. Lo más alarmante del repudiable episodio, registrado por los propios estudiantes, es que un coordinador de la empresa de viajes se encontraba a bordo y, lejos de detener la situación, estaba arengando a los jóvenes a seguir con el cántico.

"Repudiable. Fin", escribió el Presidente en su cuenta de X, en un escueto mensaje que minutos más tarde, fue reposteado por parte de su Gabinete.

 

 

El mandatario, luego, puso en copia a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que tiene a cargo a la cartera de Educación; y al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. 

En tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la cartera de Defensa, Luis Petri, fueron los primeros en sumarse al repudio. También lo hizo el vocero Manuel Adorni.

A su vez, la Escuela Humano emitió un comunicado oficial este domingo, repudiando el hecho y desvinculándose de las acciones de los alumnos. La institución informó que se puso en contacto con la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) para abordar la situación.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD