18°
28 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Boxeo
consumo de carne
Cánticos Antisemitas
Aeropuertos
Torneo Clausura
Mundial Sub 20
música
Obras Públicas
Selección Argentina Sub 20
Gustavo Cuchi Leguizamon
Nacionales

VIDEO. Cánticos antisemitistas de egresados en Bariloche generaron indignación

En las imágenes, se escucha a los adolescentes de quinto año, y hasta a un coordinador, corear la frase “Hoy quemamos judíos”. 
Domingo, 28 de septiembre de 2025 19:49
Un video que muestra a un grupo de alumnos de la Escuela Humano de Canning cantando cánticos antisemitas en un micro durante su viaje de egresados en Bariloche se viralizó y generó una ola de repudio. 

En las imágenes, se escucha claramente a los adolescentes de quinto año corear la frase: “Hoy quemamos judíos”.

Lo más alarmante del repudiable episodio, registrado por los propios estudiantes, es que un coordinador de la empresa de viajes se encontraba a bordo y, lejos de detener la situación, estaba arengando a los jóvenes a seguir con el cántico.

 

 

Tras la rápida viralización de las imágenes en redes sociales, la Escuela Humano emitió un comunicado oficial este domingo, repudiando el hecho y desvinculándose de las acciones de los alumnos. 

La institución también informó que se puso en contacto con la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) para abordar la situación.

