19°
8 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Orán
incendio en chubut
Leishmaniasis
Conflicto entre EEUU y Venezuela
Conflicto entre EEUU y Venezuela
vacaciones 2026
Seguridad náutica
General Pizarro

El peligro oculto en el mostrador: decomisaron carne no apta para el consumo

Un operativo de control ambiental en el departamento Anta puso al descubierto graves irregularidades en un comercio local, donde se retiraron más de 80 kilos de producto cárnico que representaban un riesgo sanitario inminente para los vecinos.
Jueves, 08 de enero de 2026 06:57
La carmen decomisada en mal estado.
En una recorrida que forma parte de los controles habituales sobre la cadena de comercialización de alimentos, personal policial detectó una situación que encendió alertas sanitarias en General Pizarro. No fue una denuncia puntual ni un hecho aislado, sino el resultado de inspecciones preventivas que buscan garantizar que los productos que llegan a la mesa de los vecinos cumplan con las condiciones mínimas de seguridad alimentaria.

El procedimiento tuvo lugar en una carnicería ubicada sobre calle Islas Malvinas, donde efectivos de la Policía Rural y Ambiental de Las Lajitas constataron la presencia de carne vacuna no apta para el consumo humano. Tras la verificación correspondiente, se dispuso el secuestro y decomiso demás de 80 kilos de carne, que quedaron fuera de circulación para evitar riesgos a la salud pública.

Según se informó, la mercadería presentaba irregularidades que impedían su comercialización legal, motivo por el cual el propietario del comercio fue infraccionado. La actuación se encuadró en el artículo 201 del Código Penal, que sanciona la venta o distribución de sustancias alimenticias peligrosas para la salud.

Este tipode controles previene intoxicaciones y enfermedades derivadas del consumo de productos en mal estado o sin las condiciones sanitarias exigidas. En localidades pequeñas, donde el vínculo entre comerciantes y vecinos suele ser cercano, estos operativos buscan reforzar la confianza en los alimentos que se consumen a diario.

En el caso tomó intervención la Fiscalía Penal de Joaquín V. González, que quedó a cargo de las actuaciones y del seguimiento legal de la infracción. Mientras tanto, la mercadería decomisada fue retirada definitivamente del circuito comercial, conforme a los protocolos establecidos.

