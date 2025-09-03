PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
22°
3 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Franco Colapinto
Banco Macro
Pensiones por discapacidad
Fisicoculturimo y fitness
Franco Colapinto
Banco Macro
Pensiones por discapacidad
Fisicoculturimo y fitness

DÓLAR OFICIAL

$1375.00

DÓLAR BLUE

$1370.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Hallan gran cantidad de animales muertos en un campo en Rosario de Lerma

La Fiscalía interviene para determinar qué sucedió con los animales. Algunas versiones indican que habrían sufrido algún tipo de infección.
Miércoles, 03 de septiembre de 2025 13:46
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Vecinos que realizaban actividades deportivas en la zona cercana al Parque de la Salud, en Rosario de Lerma, encontraron al menos 18 vacas y varias ovejas muertas en un campo aledaño. Algunos animales presentan avanzado estado de descomposición, mientras que otros habrían fallecido recientemente.

 

 

 

Según informaron fuentes policiales, los animales aparecieron hace dos días y el dueño del establecimiento agrícola donde se encontraban aseguró que las muertes se habrían producido por algún tipo de infección. Sin embargo, la presencia de marcas en los cuerpos y el tiempo que permanecieron expuestos genera dudas sobre esa versión, ya que deberían haber sido retirados o incinerados.

La Fiscalía interviene a partir de un video registrado por vecinos y personal de la policía rural para determinar las causas exactas de las muertes, evaluando si se trataría de una enfermedad, envenenamiento u otro factor.

El hallazgo generó alarma en la zona, donde existen otros establecimientos agrícolas con animales.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD