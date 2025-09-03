Crimen de Leonel Francia: psicólogos evidenciaron malos tratos y falta de cooperación de la acusada

Este miércoles siguió el juicio por el crimen de Leonel Francia, que tiene como acusada a su madre Lidia Raquel Cardozo como autora del delito de homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo, en perjuicio de su hijo de 11 años. En la jornada declararon seis testigos, entre ellos una licenciada en Trabajo Social y cinco psicólogos, quienes tuvieron alguna intervención con la mujer.

Cabe destacar que el fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra la mencionada acusada.

En primer termino declaró una psicóloga de la Secretaría de la Niñez que tuvo intervención luego de la denuncia que se radicó desde el ámbito educativo del menor.

Las declaraciones de profesionales del Poder Judicial

Luego declararon por separado, una psicóloga y una licenciada en Servicio Social, pertenecientes al ámbito del Poder Judicial, quienes en el marco de la denuncia por malos tratos, tuvieron intervención para realizar un abordaje interdisciplinario de la situación planteada en relación al menor. También brindó su testimonio una psicóloga del Centro de Salud de barrio San Ignacio, cuya atención solicitó la acusada, en relación al requisito que debía cumplimentar tras la denuncia realizada en su contra.

La profesional referenció que nunca pudo abordar un tratamiento psicológico con la madre del menor, ya que no se mostró cooperativa y que su asistencia se debía únicamente a la posibilidad de obtener la constancia requerida.

Un psicólogo del Poder Judicial, quien tuvo intervención con Cardozo tras la muerte del menor, expuso su informe, donde se refirió a las características personales de la acusada y a lo que pudo conocer a lo largo de las entrevistas que mantuvieron.

Finalmente declaró una psicóloga del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, quien junto a otro profesional, realizaron la autopsia psicológica del niño fallecido, referenciando que dadas las características de su grupo familiar, se había sobreadaptado a la situación que le tocaba vivir, en búsqueda de atención y cariño y que se identificaron indicadores de que había sido objeto de malos tratos.

Los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello, al finalizar los testimonios previsto para la jornada, dispusieron un cuarto intermedio hasta las 9 de este jueves 4 de septiembre, para continuar con la audiencia de debate.