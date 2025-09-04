VIDEO. Uruguay derrotó a Perú y también aseguró su pasaje al Mundial 2026

La Selección uruguaya le ganó a Perú por 3 a 0 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Centenario de Montevideo, por la decimoséptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas previas al Mundial de 2026.

Los autores de los goles del seleccionado local fueron el delantero Rodrigo Aguirre, el mediocampista Giorgian de Arrascaeta y el atacante Federico Viñas.

Con el triunfo, el seleccionado uruguayo aseguró su clasificación directa al Mundial próximo, ubicándose en el tercer puesto de la zona sudamericana con 27 puntos, mientras que Perú fue eliminado, con 12 puntos y en anteúltima posición.

En la próxima, y última, fecha FIFA, Uruguay deberá visitar a Chile, mientras que Perú será rival de Paraguay, como local. Ambos encuentros se darán el próximo martes 9 de septiembre, a las 20:30 horas (horario argentino).

Así quedó la tabla de posiciones