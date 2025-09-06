El tuit del Gordo Dan contra Luis Juez desató fuertes repudios y sacudió la interna libertaria

En la vorágine política argentina, donde las redes sociales son un campo de batalla tan cruento como el Congreso, un tuit del influencer libertario Daniel Parisini, conocido como "Gordo Dan", desató una tormenta de repudios generalizados y, a la vez, expuso las internas de La Libertad Avanza (LLA).

El mensaje, dirigido contra el senador cordobés Luis Juez -a quien acusó de usar a su hija Milagros, quien padece parálisis cerebral, para hacer política contra el Gobierno- no solo cruzó los límites de la decencia, sino que reveló las tensiones entre los alfiles digitales de Milei, los estrategas políticos y las figuras institucionales del gobierno. La respuesta del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la reacción en cadena que siguió, muestran un oficialismo con problemas.

Anoche, Juez le respondió al tuitero. "No me ofendan, lo que están diciendo es horrible, así no se defiende la libertad", dijo y confirmó que Karina Milei, la hermana del presidente, lo llamó y le pidió disculpas. Lo mismo hizo Francos en la noche del jueves.

El posteo

Este jueves, tras el rechazo en el Senado al veto presidencial sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, "Gordo Dan" publicó en X un mensaje que desató un escándalo inmediato:

"Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei".

El ataque a Juez, un aliado clave de LLA en Córdoba, provocó una condena unánime. El tuit generó repudio incluso entre sectores oficialistas, forzando a Parisini a eliminarlo horas después, aunque no sin antes redoblar la apuesta con mensajes que mantenían el tono agresivo contra el senador.

Guillermo Francos, jefe de Gabinete, salió al cruce en una entrevista con TN: "Lo repudio totalmente, me parece absolutamente fuera de lugar, repudiable, no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería, ni la forma en que se expresa, ni el fondo de la cuestión".

Francos llamó a Juez para ofrecer disculpas, y subrayó que los dichos de Parisini "no forma parte del gobierno" y que sus dichos no representan a LLA.

Sin embargo, "Gordo Dan" no se amilanó: "Francos por ahí no entiende de la vehemencia y la frontalidad históricas para decir la verdad que caracterizan a LLA porque cuando nosotros estábamos haciendo campaña con todo el aparato kirchnerista en contra, él formaba parte del gobierno de Alberto Fernández".

Las disputas en la cúpula violeta

El escándalo del tuit expuso las luchas de poder en LLA. Santiago Caputo, asesor de Milei y líder de las Fuerzas del Cielo, es el cerebro detrás de la estrategia digital del gobierno. Controla a influencers como "Gordo Dan".

Su relación con Karina Milei está marcada por una rivalidad creciente. Ambos compiten por la influencia sobre Milei, con Caputo apostando por la agresividad digital y Karina manejando la logística política.

Esta tensión se intensificó con la filtración de audios sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, que involucraron a Karina.

"Dejen de agraviar a mi hija"

"Les pido por favor: dejen de agraviar a mi hija", reclamó el senador Luis Juez, quien el jueves votó en contra del veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad y por ello recibió un gravísimo agravio del tuitero libertario Gordo Dan. "Mi hija nunca va a tener una atención por discapacidad (del Estado) porque nosotros podemos darle lo que otros padres no pueden", agregó, al tiempo que subrayó: "Los políticos usaron siempre el valor de nuestros discapacitados para hacer caja".

"Mi hija no le sale un mango al Estado", aseguró Luis Juez.

En un programa del canal TN, el legislador aseguró: "Yo soy amigo del Presidente y no necesito nada de él. Karina (Milei) me llamó por teléfono y me pidió perdón, y me aclaró que ellos no pensaban nada de eso" que escribió en la red X el influencer Daniel Parisini, más conocido como "Gordo Dan".

"Si hay un tema que a mí me enamoró de Mieli fue la empatía que tuvo conmigo y con mi hija", recordó.

Respecto a su oposición al veto, argumentó: "No quiero lastimar ni ofender al Presidente, pero me conmueve como padre este tema de Discapacidad". Pero aclaró que para rechazar la ley de Discapacidad, "no alcanza la respuesta (del Gobierno) de que no hay plata".

"Mi hija no le sale un mango al Estado, pero hay cientos de miles de criaturas que no tienen la posibilidad de que los padres los atiendan", enfatizó Juez. "A este Gobierno lo quiero bancar a muerte, pero hay que ser más empático con los dolores de la gente".

"No quiero lastimar ni ofender al Presidente, pero me conmueve como padre este tema de Discapacidad", remarcó Juez tras la polémica con un influencer cercano a Javier Milei.