Qué se vota en las Elecciones Legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Este domingo 7 de septiembre, los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires concurrirán a las urnas para las elecciones legislativas 2025, en las que se definirán cargos clave a nivel provincial y municipal.

Más de 13 millones de electores están habilitados en el padrón definitivo para participar de los comicios, que se desarrollarán entre las 8 y las 18 horas con boleta partidaria.

Qué cargos se eligen en la provincia de Buenos Aires

En esta jornada electoral se renovarán:

23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes .

46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes .

Autoridades municipales, entre ellas concejales y consejeros escolares en los 135 distritos bonaerenses.

De este modo, los comicios completan el recambio legislativo y local, con impacto directo en la conformación del Poder Legislativo provincial y en la representación de los municipios.

Qué se elige en cada sección electoral

La provincia se divide en 8 secciones electorales, que renuevan por mitades la composición de ambas cámaras:

Primera sección : abarca 24 municipios, con 4,6 millones de electores, y elige 8 senadores .

Segunda sección : integrada por 15 municipios (600.000 votantes), elige 11 diputados .

Tercera sección : reúne 19 partidos y 5 millones de votantes, elige 18 diputados .

Cuarta sección : 19 municipios con 520.000 electores, elige 7 senadores .

Quinta sección : compuesta por 27 partidos y más de 1,2 millones de electores, elige 5 senadores .

Sexta sección : con 27 municipios y 600.000 votantes, elige 11 diputados .

Séptima sección : 8 municipios y 300.000 electores, elige 3 senadores .

Octava sección: corresponde a La Plata, la capital provincial, donde se eligen 6 diputados.

Quiénes pueden votar en las elecciones bonaerenses 2025

El voto en la Argentina es obligatorio para las personas entre 18 y 70 años. En cambio, para los jóvenes de 16 y 17 años y los adultos mayores de 70, el sufragio es optativo.