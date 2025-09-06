PUBLICIDAD

6 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Nacionales

Qué se vota en las Elecciones Legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires

Este domingo 7 de septiembre, más de 13 millones de bonaerenses renovarán representantes en el Senado y la Cámara de Diputados provinciales, además de concejales y consejeros escolares en cada distrito.
Sabado, 06 de septiembre de 2025 16:17
Este domingo 7 de septiembre, los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires concurrirán a las urnas para las elecciones legislativas 2025, en las que se definirán cargos clave a nivel provincial y municipal.

Más de 13 millones de electores están habilitados en el padrón definitivo para participar de los comicios, que se desarrollarán entre las 8 y las 18 horas con boleta partidaria.

Qué cargos se eligen en la provincia de Buenos Aires

En esta jornada electoral se renovarán:

  • 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes.

  • 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.

  • Autoridades municipales, entre ellas concejales y consejeros escolares en los 135 distritos bonaerenses.

De este modo, los comicios completan el recambio legislativo y local, con impacto directo en la conformación del Poder Legislativo provincial y en la representación de los municipios.

Qué se elige en cada sección electoral

La provincia se divide en 8 secciones electorales, que renuevan por mitades la composición de ambas cámaras:

  • Primera sección: abarca 24 municipios, con 4,6 millones de electores, y elige 8 senadores.

  • Segunda sección: integrada por 15 municipios (600.000 votantes), elige 11 diputados.

  • Tercera sección: reúne 19 partidos y 5 millones de votantes, elige 18 diputados.

  • Cuarta sección: 19 municipios con 520.000 electores, elige 7 senadores.

  • Quinta sección: compuesta por 27 partidos y más de 1,2 millones de electores, elige 5 senadores.

  • Sexta sección: con 27 municipios y 600.000 votantes, elige 11 diputados.

  • Séptima sección: 8 municipios y 300.000 electores, elige 3 senadores.

  • Octava sección: corresponde a La Plata, la capital provincial, donde se eligen 6 diputados.

Quiénes pueden votar en las elecciones bonaerenses 2025

El voto en la Argentina es obligatorio para las personas entre 18 y 70 años. En cambio, para los jóvenes de 16 y 17 años y los adultos mayores de 70, el sufragio es optativo.

Temas de la nota

