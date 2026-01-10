PUBLICIDAD

Rosario de Lerma
Campo Santo
Colonia Santa Rosa
Autos de coleccion
Uber en salta
Agencia Provincial Salta Deportes
Corte de Justicia de Salta
Vacunación
Internacionales

Sigue la espera por la liberación de los presos políticos en Venezuela

Pese al anuncio, no se dio a conocer un cronograma en Venezuela.
Sabado, 10 de enero de 2026 00:57
Los familiares de presos políticos en Venezuela cumplieron más de 24 horas esperando la liberación de sus allegados, luego de que el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ordenara la excarcelación de un "número importante" de estos detenidos, en lo que se interpreta como su primera acción de apertura frente a la redoblada presión de EEUU. Tampoco hubo novedades del gendarme argentino Nahuel Gallo.

Hasta ahora, el Gobierno no ha publicado una lista oficial que detalle el número y nombres de los excarcelados, por lo que varias ONG, así como la mayor coalición opositora, han verificado la liberación de entre 8 y 11 personas, frente a los 811 presos políticos que contabiliza Foro Penal.

Al mediodía de este viernes, familiares continuaban buscando información, después de pernoctar a las afueras de centros de detención como el Rodeo I, en el estado Miranda (norte), y El Helicoide, la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia.

"Ya hemos esperado mucho. Esperar un poco más no nos va a quitar la ansiedad ni tampoco la vigilancia a que ese proceso se dé de manera plena y absoluta", dijo desde El Helicoide Martha Cambero.

 

