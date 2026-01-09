Presos políticos en Venezuela: el anuncio de liberación, bajo la lupa

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció este jueves la liberación de "un número importante" de presos políticos venezolanos y extranjeros, en lo que definió como un gesto del Gobierno para contribuir a la unión nacional y a la búsqueda de la paz.

El anuncio fue realizado a través de un mensaje en video difundido por el canal estatal Telesur, aunque sin precisiones sobre la cantidad de personas alcanzadas ni las condiciones de las excarcelaciones.

Según expresó Rodríguez, los procesos de liberación "están ocurriendo desde este mismo momento" y responden a una "amplia intención de búsqueda de la paz y la convivencia pacífica en el país", en el marco de lo que calificó como un gesto unilateral del oficialismo venezolano.

Cinco españoles

Hasta el momento, la única liberación confirmada oficialmente es la de cinco ciudadanos españoles, uno de ellos con doble nacionalidad, quienes se encuentran en Caracas a la espera de regresar a España con asistencia de la embajada, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores español.

El canciller José Manuel Albares se comunicó personalmente con los liberados y sus familias, y el Gobierno español expresó su satisfacción por la medida, que consideró un paso positivo en la nueva etapa que atraviesa Venezuela.

Desde la oposición, la Plataforma Unitaria Democrática reclamó la liberación inmediata de todos los presos políticos y exigió además el cese de la represión y el desarme de los grupos civiles armados. La coalición sostuvo que estas acciones dependen exclusivamente de la voluntad de quienes detentan el poder y advirtió que no puede hablarse de una transición democrática sin su cumplimiento efectivo.

Dudas e incertidumbre

En la misma línea crítica, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que, pese al anuncio oficial, hasta la tarde del jueves no se habían concretado excarcelaciones verificables de detenidos venezolanos. La organización alertó sobre la incertidumbre que viven las familias apostadas en las puertas de distintos centros de detención y pidió responsabilidad informativa ante la circulación de listas extraoficiales sin confirmación.

La ONG confirmó únicamente la liberación de los cinco ciudadanos españoles, entre ellos la hispanovenezolana Rocío San Miguel, y exhortó al Estado venezolano a garantizar transparencia y acceso a la información oficial para evitar la desinformación y la angustia de los familiares de los detenidos.

Sin novedades

ientras tanto, allegados a dirigentes opositores y activistas detenidos, como Rafael Tudares, Juan Pablo Guanipa, Enrique Márquez y Javier Tarazona, manifestaron no haber recibido novedades sobre la situación de sus familiares.

En Caracas y en el estado Miranda, decenas de personas permanecen frente a las cárceles de El Helicoide y El Rodeo a la espera de que se concreten las excarcelaciones anunciadas.

El anuncio se produjo en un contexto de fuerte presión internacional sobre el Gobierno venezolano, luego de declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump y tras los recientes acontecimientos políticos y militares que modificaron el escenario institucional del país.

.