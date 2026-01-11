Cambió el debate sobre el autodespacho en las estaciones de servicio en Salta

El denominado autodespacho de combustibles parece abrir el año de las tendencias noticiosas. En Salta ya comenzó a funcionar desde el viernes de la semana pasada en una estación de servicios de la ciudad de Salvador Maza y en la capital, los debates retornaron a las conversaciones cotidianas de los salteños. Se puede llegar a decir que ahora cambió el eje de la discusión; mutó de los despidos masivos a los beneficios que se están probando.

Recordemos que esta modalidad fue autorizada por el Gobierno Nacional, a través del Decreto 46/2025, en enero del año pasado y reglamentada en abril por la Secretaría de Energía. Esta decisión permite a los conductores cargar nafta o gasoil de manera autónoma mediante aplicaciones móviles, sin intervención de operarios.

La iniciativa es optativa y, aunque promete agilizar el servicio y ofrecer descuentos nocturnos, genera debates sobre empleo y seguridad.

En su momento, y mediante un comunicado, la Cámara de Estaciones de Servicio, Expendedores de Combustibles y Afines de Salta, se refirió al decreto 46/2025. “Entendemos que su implementación, demandará un verdadero proceso de cambios culturales, tecnológicos y comerciales que requerirán un tiempo para el análisis de la conveniencia y los beneficios que debe producir para todos los sectores involucrados el nuevo procedimiento”, indicaron. A la vez señalaron que se deberá hacer todo de "manera gradual" para analizar los pasos a seguir. Remarcaron que lo primero a tener en cuenta será otorgar seguridad a todos los usuarios del sistema.

Ahora bien, todo se reactivó el viernes último, con el surtidor de la frontera, pero los debates en la calle ahora cambiaron.

El sistema nocturno incluye beneficios económicos para quienes cargan combustible entre las 0 y las 6 de la madrugada. En esa franja los combustibles de YPF tienen un descuento general del 6%. Además, siempre con la aplicación, concede un descuento del 3%, de modo que con la nueva modalidad que empieza a extenderse a surtidores de la provincia se alcanza un descuento total del 9%.

Los trabajadores de las estaciones de servicio en la ciudad están mucho más tranquilos porque ya estuvieron viendo cómo funcionan las estaciones en el centro del país, más específicamente en Córdoba.

En la capital de la provincia mediterránea, el sistema ya funciona, desde octubre de 2025, en un estación YPF de barrio Alto Alberdi. Esa boca de expendio opera las 24 horas, con autodespacho vía la app de YPF, donde los usuarios escanean un código QR, seleccionan el tipo de combustible y el monto, y reciben descuentos de hasta el 9% entre la medianoche y las 6 de la mañana. Esta estación, la primera en la provincia, ha recibido elogios de la prensa, y buena respuesta por su rapidez y comodidad por parte de los conductores.

El modelo que tiene gran proyección para 2026 integra también sistemas de facturación, gestión y comunicación con el cliente. Para los empresarios es tentador, ya que las pantallas en los equipos no se conciben solo como terminales de pago, sino como nuevos puntos de contacto para campañas comerciales, promociones internas y contenidos publicitarios, con esquemas de monetización asociados.

De parte de los trabajadores, en un recorrido que hizo El Tribuno, no ven como una amenaza, a corto plazo, para la fuente laboral ¿Las razones? Los empleados ven que las estaciones de servicio siempre colocan un solo expendedor para el autodespacho. La máquina expendedora cuesta mucho dinero y en Salta recién están actualizando los viejos surtidores. Otra cosa que saben es que el GNC no tiene autodespacho. "Siempre van a necesitar a los trabajadores. De día somos 8 y de noche quedan 4. Es decir que siempre van a necesitar a gente para los surtidores de naftas y de GNC. Nosotros lo vemos como una opción que tendrá cada conductor y como una herramienta para las horas pico", dijo un trabajador de zona norte.

Sucede que las experiencias recientes muestran que el modelo comienza a ser elegido por operadores que buscan optimizar la operatoria en playa y agilizar la atención al cliente.

Estas experiencias iniciales funcionan como instancias de análisis técnico y operativo. El foco está puesto en medir su impacto sobre los tiempos de despacho, la organización del personal, la convivencia con el despacho asistido tradicional y la aceptación por parte de los usuarios.

Del lado de los conductores, muchos aseguran que sólo acuden a la carga con descuento, en las madrugadas, cuando se completa el tanque. Para una carga completa de nafta, en un tanque, el descuento puede llegar ser de entre 6 y 7 mil pesos para un automóvil y de entre 8 y 9 mil pesos para una camioneta con un tanque de 60 litros de gasoil. Los propietarios de vehículos particulares ven como una opción para cuando están colapsadas las colas de carga.

En tanto que los propietarios aseguran que la implementación de los surtidores para el autodespacho “va a agilizar la atención de los usuarios”. Dijeron que es "algo vital en un mundo donde la rapidez y la comodidad son esenciales”.

Todos admiten desde la Cámara que los nuclea que el proceso de implementación "no será inmediato, sino que demandará años". los empresario saben que la inversión es grande, que implica enormes cambios para las empresas, pero por sobre todo para los consumidores, que deberán adaptarse a la nueva modalidad. "No va a ser un proceso rápido", dijo Alejandro Martorell en diálogo con un medio local.

Se puede llegar a decir entonces que la incorporación del autodespacho no apunta, por lo menos en el corto plazo, a un reemplazo total del modelo tradicional ni a despidos masivos en las playas de estacionamientos. La tendencia de los operadores es instalar uno o dos en sus estaciones de servicio, no reemplazar todos los equipos, sino usarlos para agilizar la playa en determinados momentos.