Venezuela abre visitas a la cárcel donde está el argentino Nahuel Gallo

El caso de Nahuel Gallo y del abogado argentino Germán Giuliani, detenidos en Venezuela, mantiene en vilo al país. Desde el Gobierno nacional manifestaron el seguimiento constante del proceso. Por su parte, las familias no pierden las esperanzas.

En el marco de la liberación gradual de presos políticos que se registra en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro, las autoridades del penal El Rodeo I permitieron ayer domingo el ingreso de familiares para visitar a los detenidos. La medida representa un cambio significativo, ya que hacía meses que no se autorizaban contactos directos en dicho centro de reclusión.

Según se supo, entre los familiares que aguardan novedades se encuentra la suegra del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permanece en las afueras del penal a la expectativa de recibir información oficial sobre el estado del joven.

Más de un año detenido

La situación de Nahuel Gallo, detenido desde diciembre de 2024, es seguida con especial atención debido al rigor de su encarcelamiento:

Aislamiento total: Desde su detención ilegal, el gendarme no había tenido oportunidad de comunicarse con su familia mediante cartas, mensajes o llamadas.

Sin visitas: Hasta este domingo, las autoridades venezolanas habían bloqueado cualquier intento de contacto presencial.

Condiciones de detención: Gallo se encuentra en el sector rebautizado como Servicio Especial de Máxima Seguridad (CESMAS), bajo un régimen estricto.

"Es muy duro el día a día"

La madre del oficial, Griselda Heredia del Valle, expresó el calvario que atraviesa la familia ante la falta de certezas. "Es muy duro el día a día y tratamos de proteger su integridad porque no sabemos qué puede pasar", manifestó en declaraciones periodísticas. La mujer calificó de "injusta" la situación y relató el impacto emocional de conocer testimonios de excompañeros de celda sobre las condiciones en El Rodeo.

Hasta el momento no existe una lista oficial ni información fehaciente sobre las próximas excarcelaciones. La metodología empleada por el régimen consiste en avisar a los familiares apenas minutos antes de la liberación, dejando a los detenidos en puntos específicos fuera del centro de detención.

Los familiares de presos políticos siguen pendientes a posibles e inminentes liberaciones de sus seres queridos, un anuncio realizado por el régimen local. Desde el 8 de enero hasta hoy, solo fueron excarceladas 22 personas de más de 800 detenidos ilegalmente, según la opositora Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela.

Además, el Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) denunció este domingo la muerte bajo custodia estatal de Edison José Torres Fernández.

"Nahuel está en las peores manos"

La venezolana María Alexandra Gómez, pareja del gendarme argentino Nahuel Gallo -detenido desde hace más de un año en Caracas-, dijo en una entrevista con EFE que tras la intervención de Estados Unidos, Venezuela "está en manos de personas mucho peores que Nicolás Maduro" y pidió al presidente Javier Milei que modere su discurso contra el país caribeño para facilitar la liberación del padre de su hijo.

Gómez denunció que su pareja se encuentra bajo «desaparición forzada" desde el 8 de diciembre de 2024, cuando lo detuvieron agentes de seguridad venezolanos tras cruzar a pie el paso fronterizo entre las ciudades de Cúcuta, en Colombia, y San Antonio de Táchira, en Venezuela, para reunirse con ella.

Según relató, el cabo primero de la Gendarmería de Argentina -policía de frontera- se encuentra incomunicado, sin acceso a defensa y recluido en El Rodeo, una cárcel en las afueras de Caracas, luego de que lo acusaran de actividades terroristas por presuntamente complotar para atentar contra Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta.

Gómez, de 33 años y que huyó en mayo pasado desde Venezuela junto a su pequeño hijo de regreso a su hogar en Argentina, citó a un compañero de celda de su pareja y advirtió que el lugar donde se encuentra detenido es "horrible" y no cuenta siquiera con elementos de higiene personal. Además, señaló que sufre torturas psicológicas.