12 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Cuatreros
General Güemes
Conflicto en irán
gripe H3N2
Inflación
Torneo Anual de la Liga Salteña de Fútbol
Depredación ictícola
festivales folclóricos
Nacionales

Inflación: con diciembre 2025 cerraría en torno al 31%

El IPC del último mes superaría el 2% y marcaría el nivel más bajo desde 2017.
Lunes, 12 de enero de 2026 01:13
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer mañana el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, que volvería a ubicarse por encima del 2% y permitiría cerrar 2025 con una inflación en torno al 31%, el nivel más bajo desde 2017.

Según estimaciones de analistas privados, el índice inflacionario anual habría descendido más de 80 puntos porcentuales respecto de 2024, cuando finalizó en 117,8%, y se ubicaría apenas por encima del registro de diciembre de 2017, que fue del 24,8%.

En términos mensuales, el dato que el organismo oficial difundirá mañana 13 de enero marcaría la continuidad de una inflación superior al 2%, tendencia que se retomó en septiembre y que, de acuerdo con las proyecciones, se sostendría en los próximos meses.

Relevamiento del Banco Central

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a consultoras privadas, anticipó una inflación de 2,3% para diciembre y un cierre interanual por encima del 30%. Como referencia previa, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires alcanzó en diciembre el 2,7%, el mismo valor que en septiembre, y acumuló una suba de precios del 31,8% durante todo 2025.

Entre las mediciones privadas, la consultora Equilibra estimó una inflación mensual de 2,6%, con los mayores incrementos en bebidas alcohólicas y tabaco (4,0%), vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,3%) y transporte (3,2%). En términos interanuales, calculó una variación del 31%.

EcoGo Consultores, en tanto, indicó que la inflación en alimentos y bebidas fue del 2,5%, impulsada principalmente por el aumento en carnes, que subieron 7,3%, con una suba del 9,6% en la carne vacuna. Según el informe, las frutas aumentaron 1,8%, mientras que la caída en verduras (-7,9%) compensó parcialmente la suba del rubro.

"Desaceleración significativa"

La Fundación Libertad y Progreso también estimó una inflación mensual del 2,6% y un cierre anual del 31,1%, destacando una "desaceleración significativa del nivel general" y un quiebre respecto de los años previos, en línea con la política monetaria aplicada. Además, señaló que las subas fueron heterogéneas y que varios componentes relevantes de la canasta crecieron por debajo del promedio.

Por su parte, el relevamiento de precios minoristas de la consultora C&T para el Gran Buenos Aires arrojó un aumento mensual del 2,6% y una inflación anual estimada en 31,2%, lo que implicaría el menor registro desde 2017. El informe subrayó el fuerte impacto de la carne, que volvió a subir cerca del 8% en el mes, acelerando los alimentos consumidos en el hogar al 3% mensual, pese a la baja en verduras. También se destacaron aumentos en bebidas, en torno al 4%, y en el rubro bienes y servicios varios, que encabezó las subas con incrementos cercanos al 5%.

 

Temas de la nota

