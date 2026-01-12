Ladrón se hizo elmuerto para que no lo maten

Un hombre fue víctima de un violento hecho de inseguridad durante el festejo de cumpleaños de su novia. Dos motochorros intentaron asaltarlo y le dispararon varias veces luego de que se resistiera al robo. En medio del hecho, uno de los ladrones fue retenido por los vecinos, que le dieron una golpiza.

El asalto ocurrió el viernes, sobre la calle Dorrego, en el partido de Morón. La víctima, Sebastián A., de 46 años, descargaba algunas cosas de su auto para celebrar los 50 años de su pareja, cuando fue abordado por dos ladrones a bordo de una moto.

Uno de los delincuentes se bajó del vehículo y, a punta de pistola, le exigió sus cosas de valor. El hombre le entregó su celular y la cartera de su novia. No contento con esto, el ladrón le quiso sacar las llaves del Nissan Kick, y empezó un forcejeo.

Cuando la víctima intentó resistirse, el motochorro le disparó 5 veces: la víctima recibió un tiro en el hombro y otro en el muslo izquierdo.

Los vecinos y familiares que estaban en el festejo de cumpleaños salieron de inmediato de la casa y le dieron una brutal golpiza al ladrón. El otro delincuente que aún estaba en la moto, huyó sin asistir a su compañero.

Luego de varios minutos de golpes, el ladrón de 19 años, identificado como Lautaro Santiago Martínez, se hizo el muerto para que dejaran de agredirlo.

Al lugar acudió personal policial y ambulancias del Same. La víctima fue trasladada al Hospital Posadas, donde fue atendido y a las pocas horas fue dado de alta, pudiendo volver al festejo de su novia.

Por su parte, a Martínez, el delincuente, lo llevaron al Hospital Güemes de Haedo, donde después de un rato de atención médica fue derivado a la comisaría 6 de El Palomar.

Interviene la UFI 2 de Morón. A su vez, la investigación avanza para dar con el paradero del otro ladrón, quien aún no fue identificado.