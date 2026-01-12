Dos detenidos por el crimen del argentino en Tulum

Dos hombres fueron detenidos ante la sospecha de estar involucrados en el crimen del argentino Jonatan Emanuel Minucci en Tulum, según confirmó la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

Se trata de Fernando Jonathan “N” y Adán Osvaldo “N”, quienes serían miembros de una banda criminal de la zona y que estarían ligados al asesinato del peluquero de Santa Fe, según trascendió.

Conforme a lo informado por el fiscal Raciel López Salazar en conferencia de prensa, el crimen está relacionado con el narcomenudeo.

“Ambos están acusado de los delitos de homicidio y lesiones registrados en el Vesica Cenote Club. El motivo de esta agresión obedece al narcomenudeo y tuvo como un saldo de un fallecido y dos lesionados por disputa entre dos grupos criminales”, indicó.

El fiscal explicó que las tres víctimas trabajaban como guardia de seguridad en dicho bar y que tras el accionar fueron trasladados al hospital del IMSS-Bienestar en Playa del Carmen, donde falleció el argentino.

López Salazar sumó que en dicho lugar se encontraron ocho casquillos percutidos calibre 9 milímetros y que con el avance de la investigación se sabrá más información.__IP__

El incidente se produjo alrededor de las 14:00 horas del 9 de enero, cuando un grupo de sicarios que se desplazaba en motocicletas irrumpió en el establecimiento. Según los reportes policiales, los atacantes efectuaron varios disparos.

En este marco, Minucci recibió impactos fatales en el rostro, el cuello, el tórax y los brazos. Fue trasladado de urgencia, pero los médicos confirmaron su deceso este sábado en un hospital de Playa del Carmen.