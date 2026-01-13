Más de 300 salteños en lista de espera por órganos: la mayoría por riñón

En Salta, 307 personas entre niños, adolescentes y adultos esperan actualmente un trasplante de órgano o de tejidos, de acuerdo con los datos oficiales del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai). La cifra refleja la dimensión de una problemática sanitaria que atraviesa a toda la provincia y que la ubica en el sexto lugar a nivel nacional en cantidad de pacientes en lista de espera, por detrás de Buenos Aires, Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza.

Del total de inscriptos, 248 pacientes aguardan un trasplante de órganos. La mayor demanda corresponde al riñón, con 223 personas en lista, seguida por el hígado con 16 casos. A ellos se suman cinco pacientes que requieren un trasplante combinado de riñón y páncreas, y cuatro que esperan un pulmón. En cuanto a tejidos, son 59 los salteños que necesitan un implante, principalmente de córneas, con 58 personas en espera, y un caso de esclera.

Además de quienes ya integran la lista oficial, en la provincia hay actualmente 549 personas que se encuentran en proceso de inscripción como potenciales receptoras de órganos y tejidos. De ese universo, el 82% corresponde a pacientes que necesitan un trasplante renal, lo que vuelve a poner en evidencia que la insuficiencia renal crónica continúa siendo la principal causa de ingreso al sistema de trasplantes.

La importancia de la donación

En este contexto, el director del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Salta (Cucai), Luis Canelada, remarcó la importancia de la donación como un acto solidario que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. "Gracias a la donación son posibles las segundas oportunidades. Nadie sabe cuándo vamos a necesitar un órgano, tejido o célula para nosotros, nuestros padres, nuestros hijos, familia o amigos. Por eso necesitamos de los donantes, porque sin ellos no hay trasplante", sostuvo. También recordó que un solo donante puede salvar hasta ocho vidas y explicó que en la Argentina, por ley, se considera donante a toda persona mayor de 18 años que haya manifestado su voluntad afirmativa o no haya dejado constancia expresa de su oposición.

En Salta, más de 112 mil personas ya registraron su decisión de ser donantes de órganos, tejidos y células. La manifestación de voluntad puede realizarse firmando un acta en el Cucai provincial, enviando un telegrama gratuito desde cualquier sucursal del Correo Argentino, a través de la aplicación Mi Argentina en la sección Salud, o al momento de tramitar el Documento Nacional de Identidad.

Desde el sistema de procuración y trasplante también se recordó que las personas que integran la lista de espera deben cumplir con una evaluación médica anual obligatoria. El médico tratante es el encargado de solicitar los estudios necesarios para actualizar los datos en el Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina (Sintra).