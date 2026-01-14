PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
26°
14 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

mejor maestra del mundo
murió melania pérez
Dakar 2026
Irán
Búsqueda del tesoro
Tucumán
Christian Petersen
Poder Adquisitivo
Lali Espósito
Tini y De Paul
mejor maestra del mundo
murió melania pérez
Dakar 2026
Irán
Búsqueda del tesoro
Tucumán
Christian Petersen
Poder Adquisitivo
Lali Espósito
Tini y De Paul

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR BLUE

$1515.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en su mejor momento: ahora comparten un tatuaje

La cantante y el futbolista sellaron su amor con unos corazones en su piel.
Miércoles, 14 de enero de 2026 18:19
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo de Paul se encuentran viviendo su mejor momento. Los enamorados sellaron su amor con un gran gesto romántico e imborrable: un tatuaje. La pareja se encuentra disfrutando de unos días de descanso en Tulum, México, acompañados de sus amigos más cercanos. 

Notas Relacionadas

A través de una publicación que compartió días atrás, el deportista mostró como tatuó en su piel un pequeño dibujo hecho por su novia durante sus vacaciones. 

Alejándose del hermetismo que había sobre su relación meses atrás, el futbolista gritó su amor a los cuatro vientos con una sentida publicación dedicada a Stoessel. Su enorme gesto fue acompañado con un carrete de imágenes románticas de ambos, con las paradisiacas playas de fondo. 

“Que lindo sos. Te amooooo”, escribió su novia en la publicación. 

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul llevaron su amor al siguiente nivel 

Los fanáticos enloquecieron cuando vieron que la artista replicó el romántico gesto de su novio, pero en su clavícula. 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD