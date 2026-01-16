Clima en Salta: alerta amarilla desde el sábado a la tarde hasta el domingo por la noche

inicia sesión o regístrate.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla para este fin de semana en la provincia de Salta. Si tenías pensado ir al río o pasar un tiempo en la pileta, no parece que el clima vaya a acompañar esas actividades. Se prevé que unos buenos mates con bollos, buñuelos o alguna tortita frita sean la alternativa para este sábado y domingo lluvioso.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En las zonas más altas de la cordillera las precipitaciones podrían ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.
Viernes con alerta amarilla
Se verán afectadas por la tarde las siguientes localidades:
-
Capital
-
Cerrillos
-
Guachipas
-
La Viña
-
Zona baja de Chicoana
-
Zona baja de La Caldera
-
Zona baja de Rosario de Lerma
-
Zona montañosa de Cafayate
Por la noche hay alerta en la Puna y al norte de la provincia
-
Puna de Cachi
-
Puna de La Poma
-
Puna de Los Andes
-
Puna de Molinos
-
General José de San Martín
-
Yunga de Iruya
-
Yunga de Orán
-
Yunga de Santa Victoria
El sábado también trae alerta amarilla
Sábado por la mañana con alerta en:
-
General José de San Martín
-
Yunga de Iruya
-
Yunga de Orán
-
Yunga de Santa Victoria
-
Rivadavia
Por la noche hay alerta en:
-
Capital
-
Cerrillos
-
Guachipas
-
La Viña
-
Zona baja de Chicoana
-
Zona baja de La Caldera
-
Zona baja de Rosario de Lerma
-
Zona montañosa de Cafayate
En los Valles Calchaquíes se esperan tormentas esperan precipitaciones abundantes con lluvias y tormentas de intensidad diversa
Por la tarde y durante la noche hay alerta amarilla en:
-
Valles de Cachi
-
Valles de Cafayate
-
Valles de Chicoana
-
Valles de La Caldera
-
Valles de La Poma
-
Valles de Molinos
-
Valles de Rosario de Lerma
-
Valles de San Carlos
El domingo trae una advertencia a lo largo de toda la provincia
Hay alerta amarilla que rige a lo largo de toda la jornada en:
-
Capital
-
Cerrillos
-
Guachipas
-
La Viña
-
Zona baja de Chicoana
-
Zona baja de La Caldera
-
Zona baja de Rosario de Lerma
-
Zona montañosa de Cafayate
Por la tarde-noche hay alerta en las siguientes áreas:
-
Anta
-
General Güemes
-
La Candelaria
-
Metán
-
Rosario de la Frontera
-
General José de San Martín
-
Yunga de Iruya
-
Yunga de Orán
-
Yunga de Santa Victoria
Por la noche del domingo hay alerta en:
- Rivadavia
Desde el Servicio Meteorológico Nacional, se recomienda a la población mantenerse alerta e informada durante las alertas catalogadas en nivel amarillo. Las mismas incluyen
posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Es importante prestar atención a las mismas.