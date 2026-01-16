PUBLICIDAD

16 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
robos en Grand Bourg
Detenido de alto riesgo
Empanadas
Salta
Dakar 2026
Clima en Salta
Conflicto entre EEUU y Venezuela
Lionel Messi
Rally Dakar 2026
Kevin Benavides
Salta

Clima en Salta: alerta amarilla desde el sábado a la tarde hasta el domingo por la noche

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para el fin de semana. Se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.
Viernes, 16 de enero de 2026 16:29
Fin de semana lluvioso. Ideal para mate y torta frita.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla para este fin de semana en la provincia de Salta. Si tenías pensado ir al río o pasar un tiempo en la pileta, no parece que el clima vaya a acompañar esas actividades. Se prevé que unos buenos mates con bollos, buñuelos o alguna tortita frita sean la alternativa para este sábado y domingo lluvioso.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En las zonas más altas de la cordillera las precipitaciones podrían ser mayormente en forma de granizo y/o nieve. 

 

Viernes con alerta amarilla

Alerta amarilla para el viernes. Captura de pantalla SMN.

Se verán afectadas por la tarde las siguientes localidades:

  •  Capital

  • Cerrillos

  • Guachipas

  •  La Viña

  • Zona baja de Chicoana

  •  Zona baja de La Caldera

  • Zona baja de Rosario de Lerma

  • Zona montañosa de Cafayate

 

Por la noche hay alerta en la Puna y al norte de la provincia

  •  Puna de Cachi

  • Puna de La Poma

  • Puna de Los Andes  

  • Puna de Molinos

  • General José de San Martín

  • Yunga de Iruya

  • Yunga de Orán

  • Yunga de Santa Victoria

 

El sábado también trae alerta amarilla

Sábado: se extiende la alerta para otras regiones de la provincia. Captura de pantalla SMN.

Sábado por la mañana con alerta en:

  • General José de San Martín

  • Yunga de Iruya

  • Yunga de Orán

  •  Yunga de Santa Victoria

  • Rivadavia

Por la noche hay alerta en:

  •  Capital

  • Cerrillos

  • Guachipas

  •  La Viña

  • Zona baja de Chicoana

  •  Zona baja de La Caldera

  • Zona baja de Rosario de Lerma

  • Zona montañosa de Cafayate

 

En los Valles Calchaquíes se esperan tormentas esperan precipitaciones abundantes con lluvias y tormentas de intensidad diversa

Por la tarde y durante la noche hay alerta amarilla en:

  •  Valles de Cachi

  •  Valles de Cafayate

  •  Valles de Chicoana

  • Valles de La Caldera

  •  Valles de La Poma

  • Valles de Molinos

  • Valles de Rosario de Lerma

  • Valles de San Carlos

 

El domingo trae una advertencia a lo largo de toda la provincia

Domingo con alerta amarilla en toda la provincia. Captura de pantalla SMN.

Hay alerta amarilla que rige a lo largo de toda la jornada en: 

  •  Capital

  • Cerrillos

  • Guachipas  

  • La Viña  

  • Zona baja de Chicoana

  •  Zona baja de La Caldera  

  • Zona baja de Rosario de Lerma  

  • Zona montañosa de Cafayate

Por la tarde-noche hay alerta en las siguientes áreas:

  • Anta 

  • General Güemes 

  • La Candelaria 

  • Metán 

  • Rosario de la Frontera

  • General José de San Martín 

  • Yunga de Iruya 

  • Yunga de Orán 

  • Yunga de Santa Victoria

Por la noche del domingo hay alerta en:

  • Rivadavia

Desde el Servicio Meteorológico Nacional, se recomienda a la población mantenerse alerta e informada durante las alertas catalogadas en nivel amarillo. Las mismas incluyen 

posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Es importante prestar atención a las mismas. 

 

 

