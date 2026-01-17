Milei se diferenció de sus pares y evitó aplaudir el reconocimiento a Lula da Silva

Una nueva escena de tensión diplomática quedó registrada este sábado en el Gran Teatro "José Asunción Flores" de Asunción. Durante el acto de cierre del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, el presidente Javier Milei protagonizó un frío gesto al negarse a aplaudir cuando el mandatario paraguayo, Santiago Peña, destacó el liderazgo de Luiz Inácio Lula da Silva en la integración regional.

Mientras los presidentes de Uruguay, Yamandú Orsi, y de Bolivia, Rodrigo Paz, acompañaron con aplausos la mención al líder brasileño —quien estuvo ausente en la ceremonia—, Milei se mantuvo rígido y en silencio.

El desaire ocurrió en el momento más simbólico de la jornada, subrayando que la sintonía comercial con Europa no ha logrado mitigar las rispideces ideológicas en el bloque regional.

Como anfitrión y presidente pro tempore del Mercosur, Santiago Peña buscó resaltar el proceso diplomático que llevó décadas de negociación. En un tramo de su discurso, decidió homenajear a Lula da Silva: “No puedo dejar de mencionar aquí a un gran y querido, hoy lastimosamente ausente, sin el cual no hubiésemos llegado a este día. Me refiero al presidente Luiz Inácio Lula da Silva”, expresó Peña.

Ante estas palabras, el auditorio rompió en aplausos en los que Milei decidió no participar. Peña continuó definiendo a Lula como uno de los "impulsores fundamentales" para dejar atrás la historia de conflictos en el continente, palabras que contrastan con la retórica de Milei, quien ha calificado en reiteradas ocasiones al mandatario brasileño de "socialista" y "corrupto".

El gesto de Milei no es aislado, sino que se produce apenas 48 horas después de que se formalizara un quiebre operativo grave:

Retiro de representación: El pasado jueves 15 de enero, Brasil dejó de representar oficialmente los intereses de Argentina en Venezuela.

Acefalía en Caracas: La embajada argentina en la capital venezolana quedó sin país protector, luego de que la diplomacia de Lula diera marcha atrás con la custodia del edificio y los asilados opositores, en represalia por las constantes críticas de la Casa Rosada.

El factor Italia: Ante este vacío, el Gobierno argentino inició gestiones para que sea la administración de Giorgia Meloni quien asuma la protección de la sede diplomática en Venezuela.