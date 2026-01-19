Calidad, precios competitivos y marcas propias: el eje del crecimiento de Supermercado Mayorista Yaguar

Durante el último año, la compañía fortaleció marcas como San Remo, Super Top, My Hogar y Kalindys, con el desarrollo de nuevas categorías y la consolidación de productos que hoy se destacan por su relación precio-calidad, tanto para comerciantes como para familias que realizan su compra mensual.

“Nuestro objetivo es claro: ofrecer productos de calidad, a precios accesibles, que realmente le sirvan tanto al comerciante como a la familia que viene a hacer la compra mensual. Para eso trabajamos sobre todo el proceso, desde el desarrollo del producto hasta su llegada a la góndola, cuidando que cada lanzamiento tenga sentido para el cliente y se sostenga en el tiempo”, explicó Pablo Borsalino, responsable del desarrollo de estas categorías.

En 2025, Yaguar amplió su propuesta con nuevas líneas de galletitas (pepas, obleas y crackers), bizcochuelos libres de gluten y fideos al huevo de primera calidad, acompañando distintos hábitos y necesidades de consumo. A esto se sumó la incorporación de cervezas importadas, como Kilsen (Brasil) y Wierquer (España), que aportan variedad y alternativas diferenciales dentro del surtido.

Dentro de las marcas propias, algunas categorías se consolidaron como referentes del consumo cotidiano. En San Remo, las legumbres y frutas enlatadas continúan siendo uno de los principales pilares, a los que en 2025 se sumaron básicos esenciales como leche y dulce de leche. En Super Top, se destacan productos de alta rotación como la soda y el bidón de agua de 5 litros, mientras que en My Hogar se observa un crecimiento sostenido en detergentes y productos de limpieza.

“Cuando un producto se vuelve parte de la compra habitual, sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Esa confianza del cliente es el mayor respaldo y también la guía para seguir ampliando el surtido, buscando siempre un equilibrio entre los productos básicos que no pueden faltar y opciones que aporten valor a la experiencia de compra”, señaló Borsalino.

De cara a 2026, Yaguar continuará profundizando su estrategia de marcas propias y ya trabaja en el desarrollo de nuevas categorías, con foco en Snacks y Frescos, dos segmentos clave dentro de su plan de crecimiento.

Con casi 40 años de experiencia en el mercado y 19 sucursales distribuidas a lo largo del país, Supermercado Mayorista Yaguar reafirma su compromiso de ofrecer precios mayoristas, calidad y variedad, consolidándose como una opción confiable para miles de argentinos. La cadena cuenta con presencia en Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y distintas provincias del interior, con instalaciones amplias, ubicaciones estratégicas, estacionamiento y horarios extendidos de atención.