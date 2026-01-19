PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
19 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Valentino Garavani
Intensas LLuvias
Luciano Benavides
Inseguridad en Salta
San Lorenzo
Clima en Salta
Especial
Barrio 20 de Junio
Valentino Garavani
Intensas LLuvias
Luciano Benavides
Inseguridad en Salta
San Lorenzo
Clima en Salta
Especial
Barrio 20 de Junio

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR BLUE

$1505.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Especial

Calidad, precios competitivos y marcas propias: el eje del crecimiento de Supermercado Mayorista Yaguar

En un contexto económico desafiante para el consumo en la Argentina, Supermercado Mayorista Yaguar cerró 2025 con un balance positivo, impulsado por una estrategia enfocada en el crecimiento de sus marcas propias, la ampliación del surtido y una propuesta basada en calidad, precios competitivos y cercanía con el cliente.
Lunes, 19 de enero de 2026 19:17
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Durante el último año, la compañía fortaleció marcas como San Remo, Super Top, My Hogar y Kalindys, con el desarrollo de nuevas categorías y la consolidación de productos que hoy se destacan por su relación precio-calidad, tanto para comerciantes como para familias que realizan su compra mensual.

“Nuestro objetivo es claro: ofrecer productos de calidad, a precios accesibles, que realmente le sirvan tanto al comerciante como a la familia que viene a hacer la compra mensual. Para eso trabajamos sobre todo el proceso, desde el desarrollo del producto hasta su llegada a la góndola, cuidando que cada lanzamiento tenga sentido para el cliente y se sostenga en el tiempo”, explicó Pablo Borsalino, responsable del desarrollo de estas categorías.

En 2025, Yaguar amplió su propuesta con nuevas líneas de galletitas (pepas, obleas y crackers), bizcochuelos libres de gluten y fideos al huevo de primera calidad, acompañando distintos hábitos y necesidades de consumo. A esto se sumó la incorporación de cervezas importadas, como Kilsen (Brasil) y Wierquer (España), que aportan variedad y alternativas diferenciales dentro del surtido.

Dentro de las marcas propias, algunas categorías se consolidaron como referentes del consumo cotidiano. En San Remo, las legumbres y frutas enlatadas continúan siendo uno de los principales pilares, a los que en 2025 se sumaron básicos esenciales como leche y dulce de leche. En Super Top, se destacan productos de alta rotación como la soda y el bidón de agua de 5 litros, mientras que en My Hogar se observa un crecimiento sostenido en detergentes y productos de limpieza.

“Cuando un producto se vuelve parte de la compra habitual, sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Esa confianza del cliente es el mayor respaldo y también la guía para seguir ampliando el surtido, buscando siempre un equilibrio entre los productos básicos que no pueden faltar y opciones que aporten valor a la experiencia de compra”, señaló Borsalino.

De cara a 2026, Yaguar continuará profundizando su estrategia de marcas propias y ya trabaja en el desarrollo de nuevas categorías, con foco en Snacks y Frescos, dos segmentos clave dentro de su plan de crecimiento.

Con casi 40 años de experiencia en el mercado y 19 sucursales distribuidas a lo largo del país, Supermercado Mayorista Yaguar reafirma su compromiso de ofrecer precios mayoristas, calidad y variedad, consolidándose como una opción confiable para miles de argentinos. La cadena cuenta con presencia en Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y distintas provincias del interior, con instalaciones amplias, ubicaciones estratégicas, estacionamiento y horarios extendidos de atención.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD