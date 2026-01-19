Mercosur-Unión Europea: medidas de protección y temor de las Pymes locales

La Unión Europea (UE) eliminará aranceles para el 92 por ciento de las exportaciones del Mercado Común del Sur (Mercosur), por un valor aproximado de 61.000 millones de dólares estadounidenses, según un acuerdo firmado entre el bloque europeo y el sudamericano.

Los Estados parte del Mercosur, integrados por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, emitieron un comunicado celebrando la histórica firma del Acuerdo de Asociación y del Acuerdo Interino de Comercio con la Unión Europea (UE), rubricado en Asunción, la capital paraguaya. De acuerdo con el documento publicado por la Cancillería paraguaya, estos acuerdos establecen un marco integral y equilibrado que promueve el intercambio de bienes y servicios, la inversión y el desarrollo económico.

Para el caso del bloque sudamericano, el entendimiento implica el acceso preferencial a la Unión Europea, la tercera economía global, un mercado de 450 millones de personas y cerca del 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.

Pero a contramano de las auspiciosas noticias aparejadas con el acuerdo, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, alertó que el mismo representa una amenaza para la producción nacional si no se fortalecen previamente a las pequeñas y medianas empresas.

El dirigente señaló que, sin un plan de competitividad, la apertura de mercados potenciará la crisis actual y derivará en la desaparición de dos de cada diez establecimientos fabriles. Rosato exigió la "inmediata conformación" de una mesa de trabajo para diseñar estrategias que permitan al sector aprovechar el tratado.

Según el representante industrial, de no equilibrarse las condiciones de competencia, el acuerdo funcionará como una "bomba en la producción nacional" que convertirá al país en un escenario de disputa comercial entre potencias. La postura de la entidad fue difundida a través de un informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA).

El dirigente sostuvo que los países europeos planifican incentivos para exportar manufacturas y comprar materias primas, lo que pone en riesgo el empleo local. "Si la Argentina no toma nota de ese accionar para equilibrar la cancha, estaremos ante una masacre de Pymes industriales que verán una inundación sostenida de productos importados", afirmó Rosato.

Para evitar este escenario, el titular de IPA reclamó financiamiento y beneficios productivos que permitan a las fábricas alcanzar un nivel de competitividad internacional. Advirtió que la primarización de las exportaciones generará un déficit comercial insostenible por la falta de dólares y subrayó: "Si la integración está planteada en esos términos, no seremos socios de la UE, sino que seremos apenas un cliente".

Finalmente, destacó que es fundamental reducir los costos operativos en moneda extranjera y establecer un plan económico claro. "En una economía abierta como la que propone el Gobierno, bajar nuestros costos en dólares es clave", concluyó Rosato, enfatizando que la firma del tratado no traerá beneficios automáticos.

Crecimiento económico y social

El acuerdo amplía el acceso del Mercosur al mercado europeo, mejora las condiciones comerciales y fortalece la competitividad de las empresas de la región. Asimismo, se establecen mecanismos de cooperación en áreas estratégicas, contribuyendo al crecimiento económico y social de los países miembros de este bloque regional. "Con esta firma, los Estados parte del Mercosur reafirman su compromiso con la integración regional, el desarrollo y la cooperación internacional, consolidando una relación estratégica de largo plazo que generará beneficios concretos para los ciudadanos, las empresas y la economía de la región", destacó el comunicado oficial emitido tras la firma del acuerdo.

Una firma histórica

El acuerdo entre la UE y el Mercosur llega luego de 26 años:

Drástica reducción de aranceles: La Unión Europea propone la eliminación del 92 por ciento de los aranceles de las exportaciones del Mercosur a partir del acuerdo.

Piden un plan de competitividad: Aseguran que en el país, sin un plan de competitividad, el acuerdo potenciará la crisis actual y cerrará dos de cada diez pymes.

Conformación de una mesa de trabajo: Exigen la "inmediata conformación" de una mesa de trabajo para diseñar estrategias que permitan al sector fabril aprovechar el tratado.