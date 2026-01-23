PUBLICIDAD

Salta

Las crecidas de los ríos vuelven a complicar a las familias del norte y el Chaco salteño

El Gobierno provincial desplegó operativos de asistencia con evacuaciones y entrega de alimentos.La sitiuación del río Bermejo genera preocupación entre los pobladores.
Viernes, 23 de enero de 2026 00:17
Las lluvias y la crecida de los ríos volvieron a generar complicaciones en distintas zonas del norte salteño, con familias afectadas tanto en el departamento Rivadavia como en el de Orán, donde se desplegaron operativos de asistencia para garantizar alimentos, agua y contención, en un contexto de alerta que se repite cada temporada estival.

En el municipio de Rivadavia Banda Sur, las condiciones climáticas impactaron en el paraje La Unión y en la comunidad La Esperanza. Tras el relevamiento realizado en terreno, se evacuó a nueve personas, mientras que otras tres familias decidieron permanecer en sus viviendas por voluntad propia. En todos los casos se brindó asistencia con módulos alimentarios y acompañamiento social, según informó el Gobierno provincial, que mantiene un seguimiento permanente de la situación.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes que muestran el avance del agua y las dificultades que atraviesan las familias, especialmente en zonas rurales. En ese marco, los pobladores manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que el nivel del río continúe en ascenso y la situación se agrave en los próximos días.

Respuesta oficial

De acuerdo con los protocolos vigentes, el municipio actuó como primer interviniente, a cargo del relevamiento inicial y de la atención primaria, mientras que el Gobierno provincial reforzó la respuesta para asegurar la contención de las familias damnificadas.

El operativo se vio fortalecido por la intervención del Centro de Recursos para Emergencias Climáticas (CREC) de Rivadavia Banda Sur, uno de los doce dispositivos estratégicos distribuidos en distintos puntos de la provincia para dar respuesta inmediata ante situaciones derivadas de fenómenos meteorológicos.

El trabajo conjunto entre el municipio y la Provincia permitió evaluar el impacto de la emergencia, coordinar la asistencia y realizar el seguimiento de las familias afectadas, con el objetivo de atender las necesidades más urgentes y prevenir mayores consecuencias ante la persistencia de condiciones climáticas adversas.

En paralelo, en el departamento Orán, la crecida del río Bermejo obligó a activar un amplio operativo en el municipio de Pichanal y en parajes de la zona. El ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, encabezó personalmente las tareas junto a autoridades del municipio y supervisó el despliegue de ayuda en las comunidades de La Batea, El Totoral, El Ceibal y Bellavista.

El titular de la cartera estuvo acompañado por el equipo de la Dirección General de Emergencia, a cargo de Gabriela Locuratolo, y coordinó las acciones de asistencia terrestre, que incluyeron el traslado de alimentos y agua mediante camionetas y motos, debido a las dificultades de acceso que presentan estos parajes cuando se producen crecidas.

Insumos básicos

Desde el Ministerio de Desarrollo Social se indicó que el operativo apunta a garantizar la provisión de insumos básicos, evaluar la situación de las familias damnificadas y sostener un seguimiento permanente de la evolución del río, en articulación con los municipios y las áreas de emergencia, ante un escenario que suele repetirse en esta época del año y que afecta especialmente a comunidades rurales y de difícil acceso.

 

