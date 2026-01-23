Refuerzan la infraestructura ante la situación de alerta

Por las crecidas de ríos, el ministro de Desarrollo Social y presidente del Comité, Mario Mimessi, encabezó una nueva reunión de trabajo junto a los ministros de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras, y de Salud, Federico Mangione, en la que cada área expuso el estado de situación y las acciones que se vienen desarrollando en las regiones más afectadas por las condiciones climáticas estivales.

Durante el encuentro, funcionarios de la Secretaría de Recursos Hídricos y de Vialidad Provincial informaron sobre los trabajos ejecutados en la cuenca del río Pilcomayo, que incluyen obras de refuerzo y alteo de defensas, canalizaciones, consolidación de anillos de contención, construcción de badenes y la apertura de un camino alternativo en el municipio de Santa Victoria Este, con el objetivo de mejorar la protección de las comunidades y garantizar la conectividad ante eventuales desbordes.

También se definieron las tareas operativas que desplegarán de manera coordinada los ministerios que integran el Comité ante posibles eventos adversos, con foco en la asistencia a las poblaciones vulnerables, el sostenimiento de la infraestructura crítica y el seguimiento permanente de la evolución de los ríos. De la reunión participaron el intendente de Santa Victoria Este, Rogelio Nerón, los diputados Rogelio Segundo y Marcos Catardo, además de otros funcionarios.

Como parte del seguimiento en territorio, Mimessi recorrió además la zona afectada en el municipio de Pichanal.

En paralelo, Vialidad Nacional informó que todas las rutas nacionales en la provincia de Salta se encuentran habilitadas al tránsito, tras las tareas de monitoreo y mantenimiento realizadas por personal y equipos del organismo. Si bien la circulación fue restablecida en toda la red vial, se recomendó transitar con precaución, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal, especialmente en sectores donde se registraron lluvias en las últimas horas.