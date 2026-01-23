Gustavo Sáenz recorrió la obra de la autopista

El gobernador Gustavo Sáenz supervisó ayer los avances en la construcción de la autopista del Valle de Lerma y del canal colector pluvial, dos obras estratégicas para una de las zonas que históricamente presenta mayores complicaciones durante la época estival, con anegamientos e interrupciones en la transitabilidad sobre la ruta nacional 68.

"Es una obra histórica, esperada por todos los salteños, que mejorará la matriz productiva y turística del Valle de Lerma", afirmó el mandatario provincial durante la recorrida, al remarcar el impacto que tendrá la nueva infraestructura tanto en la conectividad como en la seguridad vial y el desarrollo económico de la región.

Sáenz destacó además que se trata de una obra financiada íntegramente con recursos provinciales. "Es importante mostrar en qué se gasta la plata de los salteños", señaló, al subrayar que se trata de la inversión en infraestructura más importante de las últimas décadas en la provincia.

La autopista tendrá una extensión de 22 kilómetros y conectará la ruta provincial 24, en Cerrillos, con la ruta provincial 33, en El Carril. El proyecto contempla la construcción de siete nudos viales y tres puentes: dos sobre los ríos Pulares y Rosario, y otro en la zona de Los Vallistos, sobre las vías del ferrocarril, lo que permitirá mejorar la circulación y eliminar cruces conflictivos.

En paralelo, se ejecuta el canal colector pluvial, una obra de más de 12 kilómetros de extensión que desembocará en el río Rosario. "Esto terminará con las recurrentes inundaciones de la ruta 68, que en temporada estival perjudican a los habitantes del Valle, a la producción, al comercio y a la industria", puntualizó el Gobernador.

La ejecución de ambos proyectos genera, además, un impacto directo en el empleo. "Están trabajando más de 200 personas. En momentos difíciles estamos generando trabajo genuino", destacó Sáenz.

"Son obras prometidas por muchos gobiernos y pedidas por toda la gente del Valle de Lerma. Estamos cumpliendo. Son hechos, no palabras", remarcó el mandatario.

Actualmente, los trabajos se concentran en las inmediaciones de las intersecciones con las rutas provinciales 23, 24 y 49, donde se realizan tareas de liberación de traza, conformación de terraplenes, construcción de alcantarillas y colocación de alambrados.

La autopista está diseñada con una proyección de al menos 50 años y preparada para soportar un tránsito de hasta 40.000 vehículos diarios.