Recomiendan a los argentinos no viajar a Irán

La Cancillería argentina recomendó ayer a sus ciudadanos evitar viajar a Irán, tras seis días de protestas con consignas contra la República Islámica, que han sido reprimidas y dejan por el momento un saldo de varios muertos y decenas de heridos.

"Ante los recientes acontecimientos en desarrollo en la República Islámica de Irán, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar todo viaje o desplazamiento a dicho país", expresó la Cancillería argentina en un breve comunicado.

Tras dos días de relativa calma, las protestas iniciadas el pasado domingo continuaron ayer en diversas ciudades del país, incluida Teherán.

"A quienes ya se encuentran allí, se les sugiere extremar las precauciones y mantenerse permanentemente informados sobre la evolución de la situación", alertó la Cancillería.

"Muerte al dictador"

Los manifestantes volvieron a salir ayer a las calles de los barrios orientales y occidentales de Teherán, coreando lemas contra el líder supremo del país, Ali Jameneí, como "Muerte al dictador", según imágenes publicadas por activistas en redes sociales.

Además, se han registrado protestas nocturnas en las grandes ciudades de Mashhad (noreste) y Shiraz (sur), así como en Zahedán (sureste).

Según la ONG opositora iraní Hrana, con sede en EEUU, durante los primeros cinco días de movilizaciones que comenzaron el domingo pasado, murieron al menos siete manifestantes y otras 33 personas resultaron heridas, mientras que unas 119 fueron detenidas.

En este contexto, el presidente de EEUU Donald Trump, dijo que "si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, Estados Unidos acudirá a su rescate".

Tras las expresiones de Trump, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, advirtió a Washington que no interfiera en los asuntos internos de Irán porque esas acciones alterarían la estabilidad regional y dañarían los intereses de Estados Unidos.