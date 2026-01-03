PUBLICIDAD

3 de Enero, Salta, Centro, Argentina
Rally Dakar 2026
Alimentación en verano
Venezuela
Venezuela
La caída de Maduro
La caída de Maduro
caida de nicolas maduro
La caída de Maduro
La caída de Maduro
Internacionales

El Partido Justicialista de Salta repudia bombardeos de Estados Unidos en Venezuela

La fuerza política reafirmó los principios de no intervención y rechazó el uso de la fuerza en la región, tras los ataques estadounidenses en territorio venezolano.
Sabado, 03 de enero de 2026 15:16
El Partido Justicialista de Salta emitió un comunicado a través de sus redes sociales, en el que adhiere a la postura nacional del partido, que repudia y condena los recientes bombardeos de Estados Unidos en Venezuela. Según la fuerza política, estas acciones constituyen “una amenaza para toda la región y violan la Carta de Naciones Unidas”.

En su mensaje, el PJ reafirmó los principios de no intervención, el rechazo al uso de la fuerza y la solución pacífica de los conflictos, al tiempo que subrayó que América Latina es territorio de paz y soberanía.

El pronunciamiento se produce en un contexto de creciente tensión regional, donde diferentes actores políticos y sociales debaten sobre el impacto político, económico y social que estas operaciones podrían tener en los países vecinos.

