El Partido Justicialista de Salta repudia bombardeos de Estados Unidos en Venezuela

El Partido Justicialista de Salta emitió un comunicado a través de sus redes sociales, en el que adhiere a la postura nacional del partido, que repudia y condena los recientes bombardeos de Estados Unidos en Venezuela. Según la fuerza política, estas acciones constituyen “una amenaza para toda la región y violan la Carta de Naciones Unidas”.

En su mensaje, el PJ reafirmó los principios de no intervención, el rechazo al uso de la fuerza y la solución pacífica de los conflictos, al tiempo que subrayó que América Latina es territorio de paz y soberanía.

El pronunciamiento se produce en un contexto de creciente tensión regional, donde diferentes actores políticos y sociales debaten sobre el impacto político, económico y social que estas operaciones podrían tener en los países vecinos.