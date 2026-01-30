Clima en Salta: alerta amarilla el fin de semana en Capital y otras regiones

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El fin de semana llega cargado de lluvias y desde el Servicio Meteorológico Nacional mantienen vigente una alerta amarilla. Se esperan tormentas de intensidad diversa, por lo que actividades al aire libro o cerca de ríos son altamente desincentivadas.

Se espera que las tormentas vengan acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Para las zonas en alerta el sábado se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 45 mm, que pueden ser superados de forma puntual. Para las zonas en alerta del domingo se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual. En las zonas más elevadas de la cordillera las precipitaciones podrían ser mayormente en forma de nieve y/o granizo.

Sábado 31 de enero

Sistema de alerta temprana. Captura de pantalla: SMN.

Por la tarde-noche se verán afectadas las siguientes zonas:

Capital

Cerrillos

Guachipas

La Viña

Zona baja de Chicoana

Zona baja de La Caldera

Zona baja de Rosario de Lerma

Zona montañosa de Cafayate

Valles de Cachi

Valles de Cafayate

Valles de Chicoana

Valles de La Caldera

Valles de La Poma

Valles de Molinos

Valles de Rosario de Lerma

Valles de San Carlos

Por la noche se verán afectadas las siguientes localidades:

Anta

General Güemes

La Candelaria

Metán

Rosario de la Frontera

General José de San Martín

Yunga de Iruya

Yunga de Orán

Yunga de Santa Victoria

Domingo 1 de febrero

Sistema de alerta temprana. Captura de pantalla: SMN.

Durante toda la jornada hay alerta en:

Capital

Cerrillos

Guachipas

La Viña

Zona baja de Chicoana

Zona baja de La Caldera

Zona baja de Rosario de Lerma

Zona montañosa de Cafayate

Por la mañana, mediodía y a la tarde hay alerta en:

Rivadavia

Por la mañana, tarde y noche hay alerta amarilla en:

General José de San Martín

Yunga de Iruya

Yunga de Orán

Yunga de Santa Victoria

Por la mañana y el mediodía hay tormenta anunciada en:

Anta

General Güemes

La Candelaria

Metán

Rosario de la Frontera

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Frente a una alerta amarilla, se le aconseja a la población mantenerse informada teniendo en cuenta el desarrollo de posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Algunas de las recomendaciones por lluvias y tormentas son: