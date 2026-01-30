PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
30 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Cuba
Prueba toxicológica
hospital San Bernardo
Abierto de Australia
Caso $Libra
violencia de género
Novak Djokovic
Catherine O’Hara
Venezuela
Cuba
Prueba toxicológica
hospital San Bernardo
Abierto de Australia
Caso $Libra
violencia de género
Novak Djokovic
Catherine O’Hara
Venezuela

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR BLUE

$1470.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Clima en Salta: alerta amarilla el fin de semana en Capital y otras regiones

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla para el fin de semana en la provincia de Salta. El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
Viernes, 30 de enero de 2026 19:11
Sistema de alerta temprana. Captura de pantalla: SMN.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El fin de semana llega cargado de lluvias y desde el Servicio Meteorológico Nacional mantienen vigente una alerta amarilla. Se esperan tormentas de intensidad diversa, por lo que actividades al aire libro o cerca de ríos son altamente desincentivadas. 

Se espera que las tormentas vengan acompañadas  por frecuente actividad eléctrica, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Para las zonas en alerta el sábado se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 45 mm, que pueden ser superados de forma puntual. Para las zonas en alerta del domingo se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual. En las zonas más elevadas de la cordillera las precipitaciones podrían ser mayormente en forma de nieve y/o granizo.

Sábado 31 de enero

Sistema de alerta temprana. Captura de pantalla: SMN.

Por la tarde-noche se verán afectadas las siguientes zonas:

  • Capital 
  • Cerrillos 
  • Guachipas 
  • La Viña 
  • Zona baja de Chicoana 
  • Zona baja de La Caldera 
  • Zona baja de Rosario de Lerma 
  • Zona montañosa de Cafayate  
  • Valles de Cachi 
  • Valles de Cafayate 
  • Valles de Chicoana 
  • Valles de La Caldera 
  • Valles de La Poma 
  • Valles de Molinos 
  • Valles de Rosario de Lerma 
  • Valles de San Carlos

Por la noche se verán afectadas las siguientes localidades:

  •  Anta 
  • General Güemes 
  • La Candelaria 
  • Metán 
  • Rosario de la Frontera
  • General José de San Martín 
  • Yunga de Iruya 
  • Yunga de Orán 
  • Yunga de Santa Victoria

Domingo 1 de febrero

Sistema de alerta temprana. Captura de pantalla: SMN.

Durante toda la jornada hay alerta en:

  • Capital 
  • Cerrillos 
  • Guachipas 
  • La Viña 
  • Zona baja de Chicoana 
  • Zona baja de La Caldera 
  • Zona baja de Rosario de Lerma 
  • Zona montañosa de Cafayate

Por la mañana, mediodía y a la tarde hay alerta en:

  • Rivadavia

Por la mañana, tarde y noche hay alerta amarilla en:

  • General José de San Martín 
  • Yunga de Iruya 
  • Yunga de Orán 
  • Yunga de Santa Victoria

Por la mañana y el mediodía hay tormenta anunciada en:

  •  Anta 
  • General Güemes 
  • La Candelaria 
  • Metán 
  • Rosario de la Frontera

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Frente a una alerta amarilla, se le aconseja a la población mantenerse informada teniendo en cuenta el desarrollo de posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Algunas de las recomendaciones por lluvias y tormentas son:

  1.  Evitá salir.
  2.  No saqués la basura y limpiá desagües y sumideros.
  3. Limpiá desagües y sumideros.
  4. Alejate de zonas inundables.
  5. Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  6. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  7. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  8. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  9. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD