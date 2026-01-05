Economía planea alternativas para pagar los vencimientos de deuda

Con la llegada del 2026, se puso en acción el nuevo esquema de bandas cambiarias que anunció el Banco Central (BCRA), que tiene como propósito sumar más divisas que le permitan reforzar las reservas. En ese sentido, el 9 de enero se deberán pagar US$4.225 millones por vencimientos de deuda.

Si bien el Gobierno cuenta con US$1.800 millones, resta saber cómo se financiará el monto restante para ejecutar la operación.

El parte oficial no esbozó la forma en la que conseguirá el resto de los fondos, aunque se prevé que se acuda a un préstamo internacional con bancos privados (REPO), lo cual fue anunciado por el ministro de Economía Luis Caputo.

Lo cierto es que esos US$1.800 millones se desprenden de la colocación del BONAR 2029N, la compra de reservas y la utilización parcial o total de los US$700 millones que ingresarán por las concesiones hidroeléctricas. En ese sentido, el Ministro económico no descarta emitir un nuevo bono para conseguir parte del financiamiento.

Si bien ya comenzó a regir el nuevo esquema cambiario -en donde las bandas de flotación se actualizan en torno al último dato de inflación- la entidad que conduce Santiago Bausili todavía no compró divisas.

El viernes las reservas cerraron en US$43.099 millones (US$1.934 millones más) por movimientos habituales de inicios de mes en el sistema financiero.

Industria y construcción

En lo que será la primera semana oficial del 2026, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) comenzará a difundir los indicadores clave de la economía argentina. Entre ellos, se encuentra los datos sobre la industria y la construcción, ambos correspondientes a noviembre.

El sector industrial sigue sin repuntar: el último dato arrojó una caída del 2,9% contra octubre del 2024 y del 0,8% contra septiembre.

Lleva cuatro meses consecutivos a la baja: julio (-0,8%), agosto (-4,3%), septiembre (-0,5%) y octubre (-2,9%).

En cuanto a la construcción, el sector anota mejores números que la industria: subió 8% interanual aunque en la comparación mensual cayó 0,5%.