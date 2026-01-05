La presión de Trump marca el rumbo de la transición venezolana

La captura de Nicolás Maduro el sábado 2 de enero, por parte de Estados Unidos, desató una nueva ola de presión por parte de Donald Trump sobre el proceso de transición política en Venezuela. En sus más recientes declaraciones, el presidente estadounidense exigió a Delcy Rodríguez, la nueva presidenta interina de Venezuela, "acceso total" a los recursos naturales del país, especialmente al petróleo, para que su administración pueda proceder a reconstruir Venezuela.

"Lo que necesitamos de Delcy Rodríguez es acceso total: acceso al petróleo y a otras cosas que nos permitan reconstruir el país", aseguró Trump, enfatizando que también serán necesarias infraestructuras básicas como carreteras y puentes. Además, reveló que su gobierno está considerando reabrir la embajada estadounidense en Caracas, lo que marcaría un importante cambio en las relaciones diplomáticas entre ambos países.

"Pagará un precio muy alto"

Sin embargo, las declaraciones más contundentes de Trump fueron las referidas a las acciones futuras que tomará si Venezuela no cumple con las demandas de Estados Unidos. En una entrevista telefónica con The Atlantic, el presidente no dudó en advertir a Rodríguez que, si no toma las decisiones correctas, "pagará un precio muy alto, probablemente más alto que el de Maduro". Trump subrayó que si las autoridades venezolanas no cumplen con sus expectativas, habrá "un segundo ataque dentro de Venezuela". "Si no cumplen, lanzaremos un segundo ataque", aseguró el mandatario estadounidense de regreso a la Casa Blanca, tras su visita a Mar-a-Lago en Florida.

Trump ha dejado claro que su administración está comprometida con garantizar un cambio de régimen en Venezuela, y según sus palabras, el futuro de la nación sudamericana dependerá de la respuesta de Rodríguez. "Estamos al cargo", afirmó Trump, señalando que Estados Unidos tomará las riendas de la transición en Venezuela si la nueva presidenta interina no actúa conforme a las expectativas de su gobierno.

Doctrina Monroe

El presidente estadounidense también reiteró su enfoque en la Doctrina Monroe, pero adaptada a los tiempos actuales, al afirmar que "el hemisferio es nuestro" y que Estados Unidos tiene derecho a intervenir en los asuntos de América Latina. En sus declaraciones, Trump defendió su enfoque de intervención como una forma de "reconstruir" Venezuela, sin importar los métodos utilizados.

Además, Trump dejó en claro que no está dispuesto a esperar a que la situación política venezolana se resuelva por vías democráticas, sino que su prioridad es garantizar el control de los recursos del país, especialmente el petróleo.