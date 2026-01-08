PUBLICIDAD

Salta
Racing Club
vacaciones 2026
Voley
Salta
Irán
Rally Dakar 2026
Primera Nacional
economia
Inseguridad en Salta
Deportes

¡Sin cubierta trasera! Así terminó la etapa 5 del Dakar un compañero de Luciano Benavides

El ganador del prólogo y la etapa 1, quedó en el puesto 95 de este jueves y prácticamente se despidió de competencia.

Julio Nakhle
Jueves, 08 de enero de 2026 22:05
El Rally Dakar es la carrera más extrema del mundo y cada etapa lo confirma. Este jueves hubo diez abandonos (siete en motos y tres en autos). Además hubo otras situaciones complicadas para pilotos que se perfilaban como candidatos a quedarse con el beduino el próximo 17 de enero. Es el caso de Edgar Canet, compañero de Luciano Benavides en KTM. El español de 20 años que se había quedado con el prólogo y la etapa 1, llegó al vivac de Hail sin la cubierta trasera y ese inconveniente lo llevó al puesto 95 de la etapa 5.

Canet había sorprendido a todos en los primeros días de competencia y además de sus victorias en las 48 horas iniciales, se llevó el segundo puesto de la etapa 2 y dos octavos lugares en los tramos siguientes. Hasta este jueves estaba cuarto en la general y seguía como firme candidato, pero la rotura de la cubierta lo llevó a estar entre los últimos del día mientras que en la general quedó en la posición 66.

 

Antes de llegar al vivac, un fanático español lo filmó y además de pedirle agua, Canet le contó lo que le estaba sucediendo: "Y sí mira, se aguanta" y le mostró los rayos rotos de la rueda trasera. Solo tres sostenían la estructura. "Estoy yendo a 15 kilómetros por hora". Antes de despedirse, su compatriota le dio ánimos y le pidió que no se rinda: "Vamos Edgar, hasta el final". 

