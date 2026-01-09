Arte que transforma: estudiantes de UCASAL participaron en una muestra solidaria a beneficio de la Fundación HOPE

En el Museo Pajcha, ubicado en el Campus Castañares de la Universidad Católica de Salta, se inauguró la muestra “Arte y Culturas para la Esperanza”, una iniciativa que integra arte, educación y solidaridad. La exposición reúne piezas que serán subastadas a beneficio de la Fundación HOPE.

A través de la participación activa de estudiantes de UCASAL, de la carrera de Corredor Inmobiliario y Martillero Público de UCASAL, quienes estuvieron encargados de realizar la tasación de los objetos, la propuesta articula el valor cultural del arte con la formación profesional y el compromiso social; una acción conjunta orientada a recaudar fondos para acompañar a niños y familias que atraviesan tratamientos oncológicos.

Esta actividad tiene su origen en un proyecto de extensión iniciado en 2022, en el que los alumnos realizaron una valoración patrimonial de piezas arqueológicas en Guachipas. “Despertó gran interés en la provincia e impulsó la creación de un protocolo para un observatorio en Salta”, señalaron desde UCASAL. A partir de esa experiencia, los estudiantes comenzaron a colaborar con tasaciones en instituciones culturales, como el Museo de Antropología, consolidando así un espacio de formación profesional con impacto social.

Por su parte, Guadalupe Colque, presidenta de la Fundación HOPE, expresó: “Nos llena de orgullo y es un honor estar en la universidad. Es muy valioso que alumnos, docentes y autoridades de la carrera se hayan involucrado en esta subasta solidaria”.

A su vez, la Esp. María Campero de Larrán, miembro de la Fundación, destacó el valor simbólico y cultural de la propuesta: “Son cerca de 200 piezas las que formarán parte del remate. Es muy interesante que los alumnos hayan tenido contacto directo con los objetos”.

Esta iniciativa reafirma el compromiso de UCASAL con la formación integral de sus estudiantes, promoviendo experiencias educativas que combinan el aprendizaje técnico con la sensibilidad social. El trabajo conjunto con la Fundación HOPE continúa fortaleciendo los lazos entre ambas instituciones, unidas por valores comunes de solidaridad, empatía y compromiso con los demás.

