Previsiones para los principales proyectos metalíferos salteños

En los últimos días, las empresas a cargo de los principales proyectos mineros metalíferos de Salta difundieron información con resultados recientes, planes operativos y previsiones para 2026. Los documentos de las compañías que operan la mina de oro Lindero y desarrollan Taca Taca y Diablillos anticipa un año con mayor nivel de actividad, asociado a continuidad productiva, avances en estudios técnicos, eventuales decisiones de inversión y la posibilidad de ingreso a etapas de construcción, en función de las definiciones relacionadas con el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).

Lindero

La mina de oro Lindero, ubicada en Tolar Grande y operada por Mansfield, subsidiaria de la canadiense Fortuna Mining, cerró 2025 con una producción anual de 87.489 onzas de oro, por debajo del rango inicialmente proyectado por la compañía. De acuerdo con la información difundida por Fortuna, el desvío estuvo asociado principalmente a fallas mecánicas no programadas en el sistema de trituración, que afectaron la continuidad operativa durante el último trimestre del año. Aún así, las exportaciones de la empresa tuvieron un exponencial incremento en cuanto a montos el año pasado, impulsado por la suba del precio del oro.

La producción del último trimestre alcanzó 19.201 onzas de oro, con una disminución respecto del trimestre anterior. No obstante, la empresa informó que se mantuvieron niveles estables de extracción de mineral.

De cara a 2026, la compañía prevé la continuidad plena de la operación, junto con una parada programada de aproximadamente 30 días a partir de marzo para realizar el reemplazo de las fundaciones de acero del triturador primario. La inversión estimada para estas tareas asciende a US$2,2 millones. Según precisó Fortuna, durante ese lapso se mantendrán las actividades de minado y acopio, con el objetivo de minimizar impactos sobre la producción anual.

Taca Taca

El proyecto de cobre Taca Taca, a cargo de First Quantum Minerals, se mantiene en etapa de evaluación avanzada y es uno de los emprendimientos de mayor escala previstos en la provincia. Para 2026, la empresa anticipó la publicación de un informe técnico actualizado durante el primer trimestre, que incorporará ajustes al diseño del proyecto y a sus proyecciones económicas.

En paralelo, la minera con sede en Canadá informó que espera avanzar durante el primer semestre del año con la aprobación de la Evaluación de Impacto Ambiental y Social del proyecto y del permiso de uso de agua, ambos considerados pasos necesarios para una eventual decisión de desarrollo. En ese mismo período, la compañía tiene previsto presentar formalmente la solicitud de adhesión al RIGI.

Diablillos

El proyecto Diablillos, de plata y oro, desarrollado por la canadiense AbraSilver, se encuentra en una etapa previa a la definición de desarrollo, con un enfoque puesto en la ampliación y consolidación de su base de recursos. En ese marco, la empresa inició una nueva fase de perforación de 15.000 metros, orientada a extender la mineralización conocida y a evaluar objetivos adicionales dentro del distrito.

Los trabajos actuales se apoyan en los resultados de la fase de perforación previa, que serán incorporados a una estimación actualizada de recursos minerales. Según lo informado por la compañía, esta actualización servirá como insumo principal para la elaboración del Estudio de Factibilidad Definitivo, cuya finalización está prevista para el segundo trimestre de 2026.