El Gobierno habló de los incidentes en el Congreso: “Son delincuentes organizados”

El Gobierno calificó este miércoles de “delincuentes organizados” a los manifestantes que ocasionaron incidentes durante las protestas en el Congreso contra la reforma laboral.

“A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto... Campeones de plumas cobardes ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan”, expresó el presidente Javier Milei.

Una serie de incidentes se registraban en la tarde de este miércoles en las inmediaciones del Congreso, donde organizaciones de izquierda que acompañaban el reclamo de los jubilados tiraron el vallado dispuesto por las fuerzas de seguridad.

La movilización tenía ligar mientras en el Senado se debatía la reforma laboral, un proyecto rechazado por el peronismo y por organizaciones sindicales como la CGT y las dos CTA.

“Estos no son defensores de los trabajadores, son delincuente organizados. Esto es lo que se termina en la Argentina, el apriete a los laburantes y el choreo de la industria del juicio”, expresó el ministro del Interior, Diego Santilli, desde sus redes sociales.

Por su parte, la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, consideró que “el único idioma que conocen es la violencia y las caras tapadas, porque con los votos no les alcanza”.

“La excusa es la protesta; el objetivo, el desorden. Debatan y ‘ganen’ en el Congreso. En la calle, la ley y el orden se respetan”, subrayó.