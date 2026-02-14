En Perú se discute sobre la destitución de Jerí

El Congreso de Perú reunió las 78 firmas necesarias para convocar un pleno extraordinario en el que se debatirá una moción para destituir al presidente interino, José Jerí, quien ejerce como jefe de Estado desde octubre pasado en su condición de presidente del Parlamento, tras la destitución de Dina Boluarte.

La iniciativa avanza en medio de varias mociones de censura contra Jerí por presuntos encuentros semiclandestinos con empresarios chinos contratistas del Estado y por contrataciones de jóvenes funcionarias tras reuniones con el mandatario en el Palacio de Gobierno.

Aunque el Legislativo está en receso hasta marzo, la ley permite citar un pleno extraordinario con la firma de 78 congresistas, requisito que —según legisladores— ya fue cumplido.

Sin embargo, el presidente encargado del Congreso de Perú, el fujimorista Fernando Rospigliosi, confirmó que convocará a una sesión extraordinaria del pleno para debatir la posible destitución del presidente de transición, pero afirmó que los promotores de esa medida primero deberán corregir un error en las firmas que han presentado.

Tras confirmar en sus redes sociales que recibió la solicitud con 81 firmas digitales, Rospigliosi aseguró que se ha determinado que solo 29 de ellas son válidas y que un legislador, Roberto Kamiche, "ha retirado la suya".

"Se ha informado a los promotores de la moción que tienen que corregir su error. Apenas llegue el documento con las firmas correctas, procederé a convocar el pleno", aseguró.