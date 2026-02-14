Reforma laboral: qué falta para que se traduzca en empleo real

La reforma laboral, que ya tiene media sanción del Senado, tendrá un fuerte debate en Diputados. Ante eso, referentes productivos de Salta coincidieron en que puede mejorar la competitividad y ordenar el empleo, aunque advirtieron que su impacto dependerá de baja impositiva, acceso al crédito y reactivación del consumo.

El presidente de la Cámara de Comercio de Salta, Gustavo Herrera, señaló que el sector venía solicitando una reforma laboral y expresó su acuerdo con el avance del proyecto, aunque advirtió que todavía tienen dudas sobre su funcionamiento concreto dada la multiplicidad de versiones y opiniones que les generan confusión. Señaló que "fundamentalmente habrá que ver qué pasa después con los jueces", al explicar que más allá de que la ley pueda ser muy buena, el resultado final dependerá de cómo sea interpretada y las resoluciones.

Herrera indicó que, ante este escenario, la entidad convocará a abogados laboralistas con distintas posiciones para que aporten sus comentarios. Además, planteó que muchas modificaciones suelen quedar mucho más en la opinión pública que en la realidad.

Respecto a la generación de empleo, afirmó que la creación de nuevos puestos de trabajo dependerá principalmente del nivel de ventas y la productividad. "Mientras eso no suceda, no se van a tomar nuevos empleados", sostuvo, y agregó que la reforma laboral deberá ir acompañada por una nueva ley para los impuestos.

"Tenemos que trabajar para bajar los impuestos y que realmente haya la cantidad de dinero suficiente en la calle para que pueda igualar o superar la inflación", hizo hincapié.

Finalmente, remarcó la necesidad de un trabajo conjunto entre los gobiernos provincial, nacional y municipal para impulsar la reactivación del comercio, al que definió como uno de los principales generadores de empleo. En esa línea, insistió en que será clave recuperar el nivel de ventas para fortalecer la capacidad de crear nuevas empresas y puestos de trabajo.

En tanto, el presidente de la Cámara Salteña de la Construcción, Juan Carlos Segura, expresó su acuerdo con el avance del proyecto y manifestó que espera que sirva para que todos puedan reactivar la producción.

"Sin herramientas no se puede reactivar y la Ley de Reforma Laboral es una importante, al igual que al baja de impuestos", señaló.

Desde la Unión Industrial de Salta (UIS), su presidente Eduardo Gómez Naar sostuvo que: "si Argentina quiere volver a ser competitiva y generar empleo genuino, tiene que animarse a corregir distorsiones estructurales. La reforma laboral aprobada por el Senado va en esa dirección y era urgente"

Recordó que "durante años convivimos con un sistema laboral antiguo que fomentó la industria del juicio y castigó a quienes invierten y producen. Este cambio empieza a devolver previsibilidad, reduce la litigiosidad y mejora la competitividad".

Consideró que para Salta y para las economías regionales del NOA, este avance es especialmente relevante. "Pero no alcanza solo con lo laboral, para que las empresas vuelvan a crecer y contratar esta agenda debe complementarse con una reforma impositiva que alivie la enorme carga fiscal que hoy limita la inversión y el desarrollo productivo. Sin reglas modernas y un esquema impositivo razonable no hay crecimiento sostenible ni empleo formal", finalizó.

En línea con la postura industrial, el director ejecutivo de la UIS, Pedro Pittaluga, sostuvo que la reforma laboral introduce un cambio estructural en la dinámica laboral que mejora la gobernanza empresaria y pone foco especialmente en las pymes industriales. Además, contribuye a la previsibilidad y reduce la litigiosidad.

"Esta reforma laboral ordena la relación laboral y crea condiciones para volver a generar empleo formal y brindar mayor competitividad. Esto se va a traducir en la motorización de la producción, del comercio y el consumo", afirmó. No obstante, advirtió que es clave estimular el consumo, para lo cual hay tres puntos importantes que deben darse: financiamiento, incentivos impositivos y un proyecto de ley de reforma tributaria para bajar la presión fiscal.

El presidente de la Sociedad Rural Salteña, Alfredo Figueroa, afirmó que "lo más importante es incentivar el empleo formal" y señaló que, aunque la reforma ya tiene media sanción, habrá que esperar el tratamiento en Diputados y publicación para conocer la "letra chica". Consideró además que debe acompañarse con reformas tributarias para lograr mayor competitividad, y planteó que es necesario que Salta se posicione en el norte para atraer inversiones. En ese marco, destacó una "oportunidad histórica" para la ganadería ante la demanda sostenida de carne. "Nos está faltando acceso al crédito para empezar a crecer en nuestro stock ganadero logrando generar trabajo para muchas familia salteñas", finalizó.

"No generará empleo y podría empeorar condiciones "

El presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, expresó que miran con mucha preocupación el proyecto de reforma laboral y aseguró que el debate se encuentra "muy cegado" al presentar la iniciativa como una solución para el empleo.

"Si uno plantea modernizar la legislación laboral seguramente estaríamos todos de acuerdo, pero la Constitución dice que debe ser protectoria del trabajador", sostuvo.

En ese sentido, afirmó que el proyecto parte de un diagnóstico equivocado. "Se planteó como objetivo resolver los problemas del empleo, motorizar o incentivar la contratación de personal y resolver problemas económicos y en realidad eso no depende de una legislación laboral, porque esta no crea ni destruye puestos de trabajo, eso depende de la política económica y hoy estamos viendo un deterioro general de los indicadores", recalcó.

Matías Cremonte.

"La ley laboral no crea ni destruye puestos de trabajo. Eso depende de la política económica"

Y añadió: "Por el contrario, lo que si va a cambiar son las condiciones de trabajo que se van a ver empeoradas, en general".

Según explicó, la reforma podría modificar condiciones laborales existentes y generar conflictos judiciales. "Cada aspecto que implique la pérdida de un derecho adquirido, puede ser judicializado", advirtió.

También cuestionó cambios vinculados al trabajo en plataformas digitales, como el de los repartidores, al considerar que "la reforma dice que no son trabajadores sino emprendedores y no crea ningún régimen de protección", lo que podría perpetuar situaciones de precariedad. Además, señaló como crítica la derogación de la ley de teletrabajo sin normativa alternativa.