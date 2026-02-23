Nación lanzó la licitación de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones que incluye a Salta

Vialidad Nacional informó que, en el marco del desarrollo de la Red Federal de Concesiones (RFC), se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 174/2026 que efectúa, mediante el proceso 504-0001-LPU26 de la plataforma Contrat.Ar, el llamado a licitación pública nacional e internacional para la construcción, explotación, administración y mantenimiento de la Etapa III.

En esta instancia se licita la concesión de ocho tramos en distintas regiones del país, entre los cuales se encuentra el tramo que atraviesa la provincia de Salta.

Con el llamado a licitación de la Etapa III, la Red Federal de Concesiones ingresa en su fase final, avanzando en el proceso integral previsto para la modernización de la red vial nacional. Esta última etapa incorpora más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en ocho tramos, lo que permitirá alcanzar un total superior a los 9.000 kilómetros concesionados en todo el país.

Denominación: Tramo Noroeste

Extensión total: 596,52 kilómetros

Rutas incluidas:

Ruta Nacional 9

Ruta Nacional 34

Ruta Nacional 66

Ruta Nacional 1V66

Ruta Nacional A016

Provincias que atraviesa:

Jujuy

Salta

Tucumán

Santiago del Estero

El nuevo esquema busca mejorar los estándares de operación y mantenimiento, promover la inversión privada, optimizar la seguridad y la calidad de los corredores, y generar beneficios concretos para los usuarios y para el desarrollo productivo de las economías regionales.

Desde el organismo señalaron que la Red Federal de Concesiones es posible gracias a que se generaron las condiciones para que capitales privados puedan invertir en la operación y mantenimiento de estas trazas nacionales, eliminando la necesidad de aportes del Tesoro nacional. El nuevo sistema no contará con subsidios del sector público.

Asimismo, Vialidad Nacional, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación, será la autoridad encargada de supervisar y controlar los contratos de concesión actuales y futuros.