VIDEO. Una multitud recibió a Boca en Salta y Riquelme fue el más ovacionado

La llegada de Boca Juniors a Salta desató una verdadera fiesta este lunes a la tarde. Cientos de hinchas se congregaron en las inmediaciones del hotel Sheraton, ubicado detrás del Monumento a Güemes, para darle la bienvenida al plantel xeneize en la antesala del compromiso por Copa Argentina.
El micro fue recibido con aplausos, cánticos y banderas, en un clima cargado de entusiasmo. Sin embargo, la mayor ovación de la tarde se la llevó el presidente y máximo ídolo de la institución, Juan Román Riquelme.
El equipo de Boca Juniors jugará este martes a estadio lleno en el Padre Ernesto Martearena frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, en el marco de los 32º de final de la Copa Argentina. La expectativa en la provincia es enorme, ya que el conjunto azul y oro moviliza multitudes cada vez que pisa suelo salteño.
Cabe señalar que varias figuras no viajaron con la delegación, entre ellas Leandro Paredes, Edinson Cavani y Exequiel Zeballos, quienes no serán parte del duelo ante el conjunto bonaerense.
Salta ya vive clima de partido grande y Boca vuelve a demostrar que es uno de los clubes más importantes del país y el continente.