“Queremos paz y justicia”: Sáenz se hizo eco de la captura del femicida Serapio

El gobernador Gustavo Sáenz se refirió a la captura de Daniel Orlando Serapio luego de varios días de intensos rastrillajes en zonas de difícil acceso, y destacó el despliegue coordinado de fuerzas y equipos que participaron del operativo.

A través de un comunicado, el mandatario expresó su “más profundo agradecimiento y reconocimiento” a quienes intervinieron en la búsqueda, entre ellos la Policía de Salta, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), Defensa Civil, Gendarmería Nacional, fuerzas federales y la Policía de Catamarca. También resaltó la colaboración de baqueanos y vecinos de la zona, a quienes calificó como un aporte clave para el resultado del procedimiento.

En el video compartido a través de las redes oficiales del Gobierno de Salta el gobernador afirmó que "evidentemente él tenía conexiones donde estaba porque lo iban escondiendo de un lugar a otro".

El gobernador subrayó que se trató de un “esfuerzo conjunto e incansable” y remarcó la necesidad de llevar respuestas a la familia de la víctima, al señalar que el objetivo es alcanzar “paz y justicia por Natalia”.

"La familia va a poder hacer justicia y Natalia va poder descansar en paz, vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, señaló el Sáenz.

En el mismo mensaje, Sáenz informó que dispuso acciones institucionales para determinar si existieron negligencias en la atención o en los servicios que el Estado debía garantizar en el marco del caso. Según indicó, las actuaciones avanzarán hasta esclarecer responsabilidades si las hubiera.

Finalmente, el mandatario reafirmó la postura del Gobierno provincial frente a hechos de esta gravedad y aseguró que en Salta “no se mira para otro lado”, en referencia al compromiso de continuar con el proceso judicial y administrativo tras la detención.