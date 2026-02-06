Acuerdo bilateral con Estados Unidos: la oposición busca interpelar al Canciller Quirno

Diputados opositores presentaron este viernes un pedido para interpelar al canciller Pablo Quirno para que explique los alcances del Acuerdo de Comercio e Inversiones firmado entre la Argentina y Estados Unidos.

La solicitud fue impulsada por los diputados de la Coalición Cívica, Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, el miembro del Partido Socialista Esteban Paulón y Lourdes Arrieta, cuyo monobloque se llama "Fuerzas del Cielo- Espacio Liberal".

El Gobierno anunció ayer la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos, pero aún no lo giró al Congreso Nacional, que deberá aprobar el convenio que impactará en diversos sectores económicos.

El Canciller, Pablo Quirno, llega a Casa Rosada.

Fuentes legislativas señalaron a El Tribuno que en la Cámara de Diputados están aguardando el envío del acuerdo. No había decisión si lo mandarán para tratar en el periodo de extraordinarias o esperarán hasta el primero de marzo.

El pedido fue plasmado en un proyecto de resolución donde piden que Quirno concurra al recinto de sesiones en base al artículo 71 de la Constitución Nacional a explicar el alcance, contenido y fundamentos de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversiones entre los Estados Unidos de América y la República Argentina.

También piden que Quirno detalle “los compromisos asumidos por el Estado argentino en el marco de dicho acuerdo” y “los impactos económicos, comerciales, jurídicos y políticos que dicho instrumento podría generar para el país”.

La oposición busca interpelar al Canciller en Diputados.

“Resulta preocupante que este acuerdo pueda inscribirse en un proceso de alineamiento incondicional de la política exterior argentina con los Estados Unidos, sin un debate previo en el ámbito del Congreso Nacional ni una evaluación integral de sus consecuencias para la soberanía económica, la industria nacional y el interés estratégico del país”, señalan.

Agregan que, “dado que el instrumento involucra disposiciones relativas a aranceles, eliminación de barreras no arancelarias, propiedad intelectual y acceso a mercados agrícolas, resulta esencial que esta Honorable Cámara obtenga información clara y detallada sobre el contenido, alcance y los compromisos asumidos por el Estado Argentino”.

Pablo Quirno y el Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.

Los legisladores afirmaron que “la relevancia de este tipo de acuerdos para la política exterior y comercial del Estado argentino impone que el Poder Ejecutivo de cuenta ante el Congreso Nacional de las negociaciones y resultados alcanzados, con el fin de asegurar transparencia institucional y permitir el adecuado ejercicio de las funciones representativas y de control democrático”.