PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
7 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Pase Libre Estudiantil
Natalicio de Martín Miguel de Güemes
Sable corvo de San Martín
Elecciones del PJ bonaerense
Anamá Ferreira
Cuba
Río Pescado
Gaza
Pase Libre Estudiantil
Natalicio de Martín Miguel de Güemes
Sable corvo de San Martín
Elecciones del PJ bonaerense
Anamá Ferreira
Cuba
Río Pescado
Gaza

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Internacionales

Cuba anunció medidas para mitigar el bloqueo del combustible

La administración de Miguel Díaz-Canel impulsará el trabajo a distancia y reducirá la frecuencia de trenes.
Sabado, 07 de febrero de 2026 15:29
Miguel Díaz-Canel.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Gobierno cubano informó un paquete de medidas para garantizar los servicios esenciales a causa del recrudecimiento del bloqueo económico de Estados Unidos, que intensificó la persecución al suministro de combustible a la isla.

Notas Relacionadas

El vice primer ministro, Oscar Pérez-Oliva Fraga explicó que el plan prioriza las actividades indispensables y acelera el uso de las energías renovables.

Pérez-Oliva Fraga, quien también es ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, indicó que el combustible disponible se destinará principalmente al suministro eléctrico, los hospitales y el agua, la defensa nacional y sectores clave para la obtención de divisas, mientras que se implementarán restricciones inmediatas en la venta de combustible a la población.

Por su parte, se reducirá la frecuencia de trenes y autobuses nacionales, se reorganizarán las rutas urbanas y se priorizarán los traslados de carga, estudiantes, personal médico y actividades económicas vitales.

La administración de Miguel Díaz-Canel impulsará el trabajo a distancia, mientras que el ciclo lectivo continuará con adaptaciones flexibles que priorizarán al niven inicial y la enseñanza primaria, al tiempo que en el resto de los niveles escolares habrá clases semipresenciales.

Pérez-Oliva Fraga aseguró que se protegerán las cadenas de producción de alimentos y se incentivará la agricultura urbana, así como el uso de tracción animal y fuentes renovables para el riego, ante la escasez de combustible para maquinaria.

El turismo, como sector generador de divisas, aplicará un plan de eficiencia energética y compactación de servicios. Se protegerán igualmente otras actividades exportadoras, como la producción de tabaco.

Díaz-Canel defendió el pasado jueves el derecho de Cuba a obtener petróleo para enfrentar la emergencia energética que atraviesa el país y que fue agravada por la orden ejecutiva firmada por el mandatario por Trump, que busca imponer aranceles a los productos de los países que comercializan combustible con la isla caribeña.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD