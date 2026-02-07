Cuba anunció medidas para mitigar el bloqueo del combustible

El Gobierno cubano informó un paquete de medidas para garantizar los servicios esenciales a causa del recrudecimiento del bloqueo económico de Estados Unidos, que intensificó la persecución al suministro de combustible a la isla.

El vice primer ministro, Oscar Pérez-Oliva Fraga explicó que el plan prioriza las actividades indispensables y acelera el uso de las energías renovables.

Pérez-Oliva Fraga, quien también es ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, indicó que el combustible disponible se destinará principalmente al suministro eléctrico, los hospitales y el agua, la defensa nacional y sectores clave para la obtención de divisas, mientras que se implementarán restricciones inmediatas en la venta de combustible a la población.

Por su parte, se reducirá la frecuencia de trenes y autobuses nacionales, se reorganizarán las rutas urbanas y se priorizarán los traslados de carga, estudiantes, personal médico y actividades económicas vitales.

La administración de Miguel Díaz-Canel impulsará el trabajo a distancia, mientras que el ciclo lectivo continuará con adaptaciones flexibles que priorizarán al niven inicial y la enseñanza primaria, al tiempo que en el resto de los niveles escolares habrá clases semipresenciales.

Pérez-Oliva Fraga aseguró que se protegerán las cadenas de producción de alimentos y se incentivará la agricultura urbana, así como el uso de tracción animal y fuentes renovables para el riego, ante la escasez de combustible para maquinaria.

El turismo, como sector generador de divisas, aplicará un plan de eficiencia energética y compactación de servicios. Se protegerán igualmente otras actividades exportadoras, como la producción de tabaco.

Díaz-Canel defendió el pasado jueves el derecho de Cuba a obtener petróleo para enfrentar la emergencia energética que atraviesa el país y que fue agravada por la orden ejecutiva firmada por el mandatario por Trump, que busca imponer aranceles a los productos de los países que comercializan combustible con la isla caribeña.