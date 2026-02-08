Familias, tradición y paisaje: un domingo de fiesta en el Viaducto El Toro

El carnaval "de antaño" se adueñó ayer del Viaducto El Toro y volvió a convertir a la Quebrada del Toro en postal viva de fiesta popular. Desde media mañana y hasta la tarde, el encuentro reunió a una multitud de vecinos de Campo Quijano, familias llegadas desde Salta Capital y visitantes de otras provincias, en una jornada marcada por la copla, el juego tradicional y el paisaje imponente del Portal de los Andes.

El movimiento se sintió desde temprano. "Esto ha arrancado a las 11 de la mañana aproximadamente y se va a extender hasta las 6 de la tarde", se informó durante la cobertura de El Tribuno, mientras el viaducto —monumental sobre la quebrada— funcionaba como telón de fondo para una celebración que, según los propios asistentes, "no se compara con lo que hay en la ciudad" por la cercanía con la naturaleza y el clima familiar que domina el lugar.

Entre reposeras, sombreros, pintura y harina, el perfil de la jornada se repitió como un sello: grupos enteros instalados para pasar el día, compartir comida casera y sumarse al juego carnavalero. "La primera vez que yo vengo… lo estamos pasando genial en familia", contó María, vecina de zona norte de Salta, que llegó con familiares que visitan la provincia desde el sur del país. El plan, además, fue pensado para todos los bolsillos. "Es gratuito… traemos nuestra comida, bebida y listo", explicó, mientras enumeraba una escena simple y repetida: empanadas, brindis y chicos corriendo con lanzanieves.

El relato del público fue, también, la mejor definición del espíritu del viaducto: una celebración "sanamente" familiar, con grandes y chicos mezclados en el mismo clima de juego. "Se ve que la gente se divierte sanamente… muy familiar", resumió otra vecina de Campo Quijano, que llegó con su suegro de más de 90 años "porque le gustan estos carnavales antaños", esos en los que la harina, la pintura y las serpentinas todavía son protagonistas sin necesidad de grandes montajes.

La propuesta artística y cultural acompañó ese pulso. Hubo ronda de copleros y ceremonia ancestral; el desentierro del carnaval, la chaya del mojón y la bajada del Pujllay desde el viaducto se vivieron como uno de los momentos más intensos y simbólicos del día, con coplas y música en vivo que sostuvieron un clima de respeto por las raíces. En el escenario pasaron Inti Suma y Carnavaleros de la Puna, y más tarde el patio criollo abrió el juego para El Chango Cantor, la Academia El Facón y las fondas de comidas regionales, con sabores típicos.

El desfile de agrupaciones sumó color y diversidad: comparsas y cuerpos de danza llegaron desde distintos puntos del Valle de Lerma y de la provincia, con la participación de Brujos del Encon, Caporales Orígenes de Mi Tierra, Agrupación Cultural Huayra, Los Pampas, Sangre de Teuco y La Merced, entre otras expresiones que sostuvieron el pulso carnestolendo durante la tarde. La música tropical, de la mano de Sonido Tropical, aportó baile y un tramo final de fiesta hasta el cierre, que concluyó con el entierro del carnaval.

Además del valor cultural, la jornada dejó un impacto visible en la economía local. Los feriantes y emprendedores de la Quebrada del Toro —que trabajan de manera permanente en el sector del viaducto— participaron sin costo, mientras que los puestos llegados desde otros puntos abonaron canon. El resultado, según el balance que se hizo tras el evento, fue una "muy buena jornada de ventas", empujada por la masiva convocatoria.

Con una asistencia que desbordó expectativas y un paisaje que potencia cada escena, el Carnaval en el Viaducto El Toro cerró con saldo altamente positivo: tradición viva, identidad compartida y una reafirmación de Campo Quijano como destino cultural y turístico.