PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
22°
10 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Rosario de Lerma
Vacunación Antigripal
DDHH
caso de la narcomodelo
ceibalito
caso de hantavirus
Temporal en Salta
Rosario de Lerma
Vacunación Antigripal
DDHH
caso de la narcomodelo
ceibalito
caso de hantavirus
Temporal en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR BLUE

$1420.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

Ruta nacional 16 en emergencia: el temporal erosionó un puente en Ceibalito

El fuerte caudal de agua provocado por las lluvias dañó el puente sobre el zanjón Matorras. La situación genera preocupación por el estado de la ruta en ese sector.
Martes, 10 de marzo de 2026 12:45

Escuchar esta nota - 00:00

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Las intensas lluvias registradas durante el temporal provocaron serios daños en la ruta nacional 16, donde el fuerte caudal de agua erosionó el puente ubicado sobre el zanjón Matorras, en Ceibalito.

Notas Relacionadas

El gran volumen de agua que descendió por el cauce afectó la estructura del puente y generó un estado de emergencia en ese tramo de la ruta, lo que encendió la preocupación entre los vecinos y quienes circulan habitualmente por el sector.

La erosión causada por la correntada dejó en evidencia el deterioro de la infraestructura y obligó a extremar las precauciones al momento de transitar por el lugar.

El temporal que afecta a distintas zonas de la provincia generó un importante aumento en el caudal de arroyos y zanjones, situación que impacta directamente en caminos y puentes de la región.

Ante este escenario, se recomienda circular con precaución por la ruta nacional 16 y prestar especial atención a las condiciones del puente afectado en el sector de Ceibalito.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD