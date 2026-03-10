Ruta nacional 16 en emergencia: el temporal erosionó un puente en Ceibalito

Las intensas lluvias registradas durante el temporal provocaron serios daños en la ruta nacional 16, donde el fuerte caudal de agua erosionó el puente ubicado sobre el zanjón Matorras, en Ceibalito.

El gran volumen de agua que descendió por el cauce afectó la estructura del puente y generó un estado de emergencia en ese tramo de la ruta, lo que encendió la preocupación entre los vecinos y quienes circulan habitualmente por el sector.

La erosión causada por la correntada dejó en evidencia el deterioro de la infraestructura y obligó a extremar las precauciones al momento de transitar por el lugar.

El temporal que afecta a distintas zonas de la provincia generó un importante aumento en el caudal de arroyos y zanjones, situación que impacta directamente en caminos y puentes de la región.

Ante este escenario, se recomienda circular con precaución por la ruta nacional 16 y prestar especial atención a las condiciones del puente afectado en el sector de Ceibalito.