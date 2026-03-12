Dos jóvenes salteñas del Bancario Voley Club buscan un lugar en la Selección Argentina Sub 19

El vóley salteño vuelve a tener representación en una instancia clave del alto rendimiento nacional. Las jóvenes jugadoras Bianca Alesso Femminini y Maia Barrios, ambas formadas en el Bancario Voley Club, fueron convocadas para participar de una concentración con miras a integrar la Selección Argentina Sub 19.

Las evaluaciones se desarrollarán del 20 al 26 del corriente en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), en Buenos Aires, donde las deportistas compartirán entrenamientos y pruebas con algunas de las mejores jugadoras juveniles del país.

Alesso Femminini, de 15 años, y Barrios, de 14, dieron sus primeros pasos en el mini vóley dentro del Bancario Voley Club, institución que viene trabajando en el desarrollo del vóley femenino en la provincia y que ha sido parte fundamental en su formación deportiva.

Desde el club destacaron en las redes sociales el recorrido de ambas jugadoras y el compromiso demostrado a lo largo de los años. “Han demostrado siempre compromiso, respeto, lealtad y sobre todo amor a nuestros colores, siendo parte del proceso formativo en Salta Voley femenino y de las selecciones provinciales de la Asociación Salteña de Voleibol”, expresaron.

La convocatoria representa un paso importante en la carrera deportiva de las jóvenes salteñas y una oportunidad para mostrarse ante el cuerpo técnico nacional. Desde la institución remarcaron que la noticia genera una gran alegría no solo para las jugadoras, sino también para sus familias, compañeras de equipo, entrenadores y toda la comunidad del club.

La concentración en el CENARD será determinante para la conformación del plantel juvenil argentino, que se prepara para futuras competencias internacionales. Mientras tanto, en Salta celebran que dos jugadoras surgidas del vóley formativo provincial tengan la posibilidad de representar al país en una de las categorías juveniles más competitivas.