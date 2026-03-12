PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
12 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Tartagal
Gran Hermano
Vóley
guerra en medio oriente
consumo de pan
bandas en tartagal
Tartagal
Gran Hermano
Vóley
guerra en medio oriente
consumo de pan
bandas en tartagal

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR BLUE

$1420.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Internacionales

El nuevo líder supremo de Irán habló por primera vez: “Vengaremos la sangre de nuestros mártires”

Mojtaba Jamenei afirmó que el estrecho de Ormuz seguirá cerrado.
Jueves, 12 de marzo de 2026 12:07

Escuchar esta nota - 00:00

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

 El nuevo Líder Supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, juró este jueves "venganza por los mártires" de su país, instó a mantener el cierre del Estrecho de Ormuz y se comprometió a abrir nuevos frentes en el conflicto con Estados Unidos e Israel.

En su primer mensaje como líder supremo, publicado el jueves en su sitio web oficial, afirmó que se están realizando estudios para abrir otros frentes de batalla donde el enemigo es "vulnerable e inexperto".

Añadió que estas medidas se tomarían si la guerra continúa y favorecen los intereses de Irán.

Mojtaba Jamenei brindó un discurso en televisión abierta en lo que fue su primera aparición pública tras suceder a su padre, Ali Jamenei (fallecido en el marco de la ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel), __IP__

El ayatollah juró represalias por las agresiones recibidas y ratificó que Teherán mantendrá su postura de respuesta bélica, sentenciando: 'Vengaremos la sangre de nuestros mártires'."

“Todas las bases de Estados Unidos en la región serán atacadas”, amenazó, en tanto que pidió unidad al pueblo iraní, continuó, en un mensaje que también figura en su sitio web oficial. Noticia en desarrollo.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD