Escuela Clara Saravia: se desprendió parte del cielo raso y suspendieron clases en tres grados

Momentos de preocupación se vivieron en la escuela Clara Saravia, ubicada en el barrio Intersindical de la ciudad de Salta, luego de que se desprendiera parte del cielo raso en el interior del edificio escolar. Según trascendió, cedió el durlock del techo en dos aulas y también en un sector del patio interno.

La situación se conoció cuando un grupo de padres que asistía a una reunión en la institución tomó conocimiento del hecho y dialogó con las autoridades del establecimiento. En ese marco, la directora, Mariana Guerrao, explicó lo ocurrido y detalló las medidas que se adoptarían tras el incidente.

De acuerdo con lo informado por la directiva, Supervisión autorizó el retiro de los alumnos de los cursos afectados y dispuso la suspensión de clases en tres grados durante hoy y mañana. La medida se adoptó de manera preventiva mientras se evalúan las condiciones del sector y se realizan las reparaciones necesarias.

En tanto, el resto de los cursos del establecimiento continúa con actividades normales. Si embargo, los padres mostraron su preocupación por el estado en que se encuentra esa parte del establecimiento. Miembros de la cooperadora de padres ya habían advertido por el estado de los techos. Según indicaron, la directora expresó que el desprendimiento ocurrió durante la madrugada.